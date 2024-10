Nemám rád Star Dance.

„Slíbil jsi mi, že se mi budeš tři dny věnovat a já chci abychom strávili společný čas sledováním Stardance.“ Prohlásila naštvaná manželka.

„Pojď, budeš se se mnou dívat na Star Dance.“ Prohlásila manželka.

„Ale Vladěnko, já mám tady na internetu zrovna rozečtený skvělý článek o zvýšení dojivosti krav díky poslechu hudební produkce skupiny Kroky Františka Janečka.“ Zaprotestoval jsem.

„Nic vypni to! Slíbil jsi mi , že se mi budeš tři dny věnovat a já chci abychom strávili společný čas sledováním Stardance.“ Tak jsem naštvaně vypnul počítač a otočil křeslo k televizi.

„Kdo to je, ten chlap. Toho neznám?“

„To je para-olympionik, který nemá nohu.“ Prohlásila žena.

„Cože??? A to ho nutí tančit? To jsem nevěděl , že to produkuje nějaká banda gaunerů, která zneužívá postižené? A fakt tu nohu nemá, vždyť tančí úplně skvěle?“ Divil jsem se.

„No a teď bude tančit pan spisovatel Hartl.“

„Pan Hartl ještě i tančí?“ Zabručel jsem nevěřícně, co ten hubený neurotik všechno stíhá.

„Vidíš úspěšný spisovatel, režisér, vzorný manžel, hvězda zábavných pořadů, štíhlý fešák a ještě krásně tančí, z toho by sis měl vzít příklad! Takového bych tě chtěla!“

Nevěřícně jsem zíral na Hartla jak se vlní po parketu.

„Skvělá práce kyčlí.“ Prohlásila znalecky manželka.

„A má pěknou malou prdelku.“ Dodala.

„Kriste pane, já si naliju jednoho dvojitého „Jacka“ ať tu Hartlovu prdelku přežiju.“ Zamrmlal jsem.

„A počkej až bude tančit mladý Hess, to je krásný chlap!“

Tak jsem si na Hesse nalil druhýho Jacka a pak přišel na parket pro změnu svalnatej Blažek, tak jsem si dal třetího a usnul jsem v křesle jak dřevo.........

Asi už stárnu.

P.S. Vsadím se, že i tu šunku by u nás na krámě Patrik Hartl krájel líp víc na tenko než já.

A mít tak tu jeho pevnou prdelku a kvalitní práci s kyčlí. To by bylo taneční číslo u nářezáku. To by bylo kšeftů!