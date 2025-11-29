Nejlepší muchlovačka mého života.
Tohle byl teda Hardcore, holt na Vánoce se to do Olomouce stahuje různé lidstvo.
„Prásk.“ rozletěly se dveře od Gruntu a do obchodu vplula nejistým krokem poměrně mladá žena majestátní postavy v nepříliš čisté růžové bundě se spacákem přehozeným přes levé rameno. Udělala asi pět kroků do nitra Gruntu, založila si ruce v bok, ostřížím zrakem zkontrolovala zboží v regálech. Po chvilce napjatého ticha, kdy jsem ani nedutal a čekal, co zní vypadne, na mě zaostřila, namířila prst a s, podle ní, zřejmě okouzlujícím úsměvem prohlásila:
„Ty...Máš pivo?“
„No mám pivo a dobré.“ Prohlásil jsem.
„A dáš pivo?“ Odvětila promptně.
„A máš peníze?“ Přistoupil jsem na její tykání.
Přistoupila k prodejnímu pultu, opřela se o něj oběma rukama upřeně se na mě zahleděla a vydechla mi takřka do obličeje:
„ A nemůžeme se dohodnout jinak? Nechceš se třeba pomazlit?“
Ten vydechnutý horký vzduch mi sežehl vousy a vlasy ulízl dozadu jak prvorepubliková pomáda. V tom dechu bylo všechno... smrt, hniloba a hlavně vodka, rum a nějaké to pivko.
„Jjjjak jaaaako pomazlit? Zakoktal jsem vyděšeně, protože mazlení s touhle bezdomoveckou kóčou bylo fakt to poslední, co by mě napadlo. Hned po volání o pomoc a sebeobraně se slzným plynem v ruce.
„Noooo“ Pomlaskla si madam a utřela do rukávu nos.
„Nooo.... zatáhnu tě tamhle dozadu!“ Ukázala prstem.
„A tam zažiješ nejlepší muchlovačku svýho života strejdo! A jenom za dvě pivka.“
„Ježišikriste NE!“Uklouzlo mi vyděšeně.
„Co jako ne? Jsi impotenentní, nebo co? Nebo jsi buzík? Jestli jo, já zavolám Robina, čeká venku. Taky by si dal pivo!“
„Ne proboha Robina ne! A vůbec nikoho nevolejte. Nic Vám nedám a nic nechci a odejděte laskavě pryč.“ Bránil jsem se chabě.
„No dobrá, nekřič na mě, znechuceně se otočila od pultu a vyrazila ke dveřím.
„Ale mohla to být nejlepší muchlovačka tvého života ty intemponente!“
Zahlásila ještě s rukou na klice a práskla za sebou dveřmi jak zneuznaná Mezzosopranistka, když jí nabídnou místo učitelky zpěvu na poloviční úvazek v Lidušce na malým městě.
„UFFF“ Obávám se, že teď budu mít tak tři měsíce problém s chlapskou hydraulikou. Jenom když pomyslím na nějaké to malé domácí muchlování, ucítím zase ten strašlivý dech smrti a budu mimo hru.
Jak jenom to hergot doma manželce vysvětlím?
David Vlk
Do Vánoc ještě neumřu.
Někdy mám pocit, že ženy mají nad námi muži mnohonásobnou převahu. Dokážou řešit existenciální otázky v době, kdy nás chlapy zajímá akorát tak „Tlapková patrola.“
David Vlk
Tak roztáhněte křídla a leťte.
Ušli jsem hodně velký kus cesty od toho zadrátovaného šedivého království sloužícího komoušům a Sovětskému svazu.
David Vlk
Tak jsem se vynořil mezi stehny.
A tak jsem se to chladné ráno v neosobním obchodňáku zhypnotizován, zahleděl do očí blikajícího Soba, typického to symbolu pravých českých Vánoc...
David Vlk
Žijeme na politickém bojišti.
Od politiků už zase slyšíme, že tentokrát jde úplně o všechno a tyhle volby jsou absolutně zásadní. Možná už je zase v sázce demokracie?
David Vlk
Jak zhubnout snadno a rychle
Nebojte dneska už se nemusí běhat kolem sídliště zabalený v igelitu. Dneska se hubne mnohem sofistikovaněji, máme na to přece vědu.
