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Multi kulti vybíjená

„Co se to tady sakra děje. Co tady ty děcka dělají za binec?“ Lekl se a zakřičel starší pán u pokladny. 

„Plesk, plesk, plesk“

Vhopkal do obchodu otevřenými dveřmi velký měkký míč a lehce plesk do dveří prosklené lednice.

Vzápětí drobnými skoky vběhla za míčem drobná tmavší dívenka, omluvně se usmála a vynesla míč ven.

„Co se to tady děje. Co tady ty děcka dělají za bordel?“ Lekl se a zakřičel starší pán u pokladny.

„Ale to jsou jenom naše malé sosusedky, hrají venku vybišku.“ Usmál jsem se.

„No ale to nejsou naše české děcka!“

„Proč? Vždyť je slyšíte, mluví perfektně česky.“

„No ale ta byla nějaká tmavší.“"No maminka a tatínek jsou ze Sýrie a ty druhé dvě mají tatínka myslím z Běloruska a maminku z Ukrajiny.“

„No a to mě sere, kdyby to byly české děcka ,tak by mě to tak nerozčilovalo.“ Durdil se pán dál.

„A kde jsou vlastně české děcka?“

„No já nevím, asi s tátou a mámou u moře, nebo zalezlí doma si hrají s mobilem. Chcete na tu klobásku papírový, nebo igelitový pytlík?“

„Igelit... a vám to jako nevadí, že tady cizinci dělají bordel?“

„Pane, vždyť jsou to malé děti, jenom si prostě hrají s balónem.“

„No ale jsou cizí!“

„Tak si poslechněte jak perfektně mluví česky a jejich rodiče jsou slušní lidi, pro mě jsou to prostě sousedi, zdravíme se a jsou fajn.“

„Hmmm.“ Zabručel ještě na odchodu.

„Hmmm... ale stejně bych byl radši, kdyby to byly české děcka!“

Tak jsem jenom zvedl obočí a pro sebe si zabrumlal:

„Já myslím, že budeme oba za pár let rádi, až nám nějaká zdravotní sestra s tatínkem původně z Běloruska jednou v nemocnici vymění kapačku a plenky a na zbytečnou nenávist už pak snad konečně nezbyde žádné místo.

A jestli v ní pán náhodou pozná tu malou holku, co hrála před Gruntem vybišku, tak snad se i on aspoň trochu zastydí.

Autor: David Vlk | středa 22.7.2026 16:36 | karma článku: 10,21 | přečteno: 118x

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Jsem jaký jsem. Píšu protože prostě musím. Vyšly mi knížky: Vlk z Gruntu aneb Děti tatínek se zbláznil a Vlk z Gruntu aneb Podprda k snídaní. Denně píšu na svém Facebooku- Vlk z Gruntu

 

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