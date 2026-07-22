Multi kulti vybíjená
„Plesk, plesk, plesk“
Vhopkal do obchodu otevřenými dveřmi velký měkký míč a lehce plesk do dveří prosklené lednice.
Vzápětí drobnými skoky vběhla za míčem drobná tmavší dívenka, omluvně se usmála a vynesla míč ven.
„Co se to tady děje. Co tady ty děcka dělají za bordel?“ Lekl se a zakřičel starší pán u pokladny.
„Ale to jsou jenom naše malé sosusedky, hrají venku vybišku.“ Usmál jsem se.
„No ale to nejsou naše české děcka!“
„Proč? Vždyť je slyšíte, mluví perfektně česky.“
„No ale ta byla nějaká tmavší.“"No maminka a tatínek jsou ze Sýrie a ty druhé dvě mají tatínka myslím z Běloruska a maminku z Ukrajiny.“
„No a to mě sere, kdyby to byly české děcka ,tak by mě to tak nerozčilovalo.“ Durdil se pán dál.
„A kde jsou vlastně české děcka?“
„No já nevím, asi s tátou a mámou u moře, nebo zalezlí doma si hrají s mobilem. Chcete na tu klobásku papírový, nebo igelitový pytlík?“
„Igelit... a vám to jako nevadí, že tady cizinci dělají bordel?“
„Pane, vždyť jsou to malé děti, jenom si prostě hrají s balónem.“
„No ale jsou cizí!“
„Tak si poslechněte jak perfektně mluví česky a jejich rodiče jsou slušní lidi, pro mě jsou to prostě sousedi, zdravíme se a jsou fajn.“
„Hmmm.“ Zabručel ještě na odchodu.
„Hmmm... ale stejně bych byl radši, kdyby to byly české děcka!“
Tak jsem jenom zvedl obočí a pro sebe si zabrumlal:
„Já myslím, že budeme oba za pár let rádi, až nám nějaká zdravotní sestra s tatínkem původně z Běloruska jednou v nemocnici vymění kapačku a plenky a na zbytečnou nenávist už pak snad konečně nezbyde žádné místo.
A jestli v ní pán náhodou pozná tu malou holku, co hrála před Gruntem vybišku, tak snad se i on aspoň trochu zastydí.
David Vlk
Půjčím tě kamarádce.
„Prosím tě, nevadilo by ti, kdybych tě na jedno odpoledne půjčila kamarádce?“ Zeptala se mě jednou odpoledne žena.
David Vlk
Skončil jsem už zase s prokrastinací.
Půjdu mladým příkladem, starým budu ukazovat cestu, budu trendy cool, frecoolín všechno budu řešit v předstihu, raději dřív, než později a začnu s tím hned včera.
David Vlk
Domácí inventura
Třeba sádrový odlitek ztepilých ňader mé starodávné exmilenky Hanky z Uherského Brodu, který jsem vydával za starořecké torzo Venuše z ostrova Rhodos, jsem neubránil.
David Vlk
Sex s Neandrtálcem
„No právě! Vědci přišli na to, že pravěké lidské ženy mnohem častěji měly sex s Neandrtálci, než pravěcí lidští muži s Neandrtálkami!“
David Vlk
Teď letí Jozef Maršálek ty troubo!
Prostě kyseliny, škroby, cukry, zákon zachování energie, sem tam nějaká drobná exploze, díra ve dřezu, smrad a záblesky po celém činžáku....Tak jsem dostal ten nejpitomější nápad na světě.
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