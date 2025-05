Mončičák, nebo Labubu?

Včera si ze mě moje dospělá dcera dělala srandu, že by strašně chtěla, abych jí koupil Labubáka, že prý si ho musí nutně přivázat na kabelku.

Tož „Děcka,“ víte co je to „LABUBU?“

Já jsem teda jako správný Boomer vůbec nevěděl která bije, ale rázem jsem byl poučen, že to je korejský plyšák, který originál stojí ten malý asi 1500Kč a ti větší asi tak stejně jak motorka JAWA.

Ovšem vlastnit Labubáka je prý dneska naprostá trendy nutnost, jinak prý nebude dcera nikdy Cool a nevdá se. Tak jsem si to googlil a vyšel mi z toho takový zlomyslný zubatý plyšák a dokonce jsem narazil na stránku nějaké Labubácké modistky Youtuberky, která se živí tím, že vlastní asi dvacet Labubáků a ti Labubáci mají svoje oblečky a ta Youtuberka natáčí videa, jak těm Labubáků vybírá ty oblečky, aby byli ještě víc Cool a trendy a vydělává si tím mnohem víc než Simča Krainová, která musí pro ubohých 600 000 měsíčně ukazovat na Onlyfans ty svoje vychrtlé půlky a vyhublý hrudníček.

Fascinovaně jsem na to video s Labubáky zíral, dostal jsem se až do jakéhosi transu a řehtal jsem se u toho jak starý kůň. Je to fakt blbý, ale taky lečivý.

Já debil a já si 55 let myslel, že vydělávat peníze se dá jenom prací. No viděli jste někdy takového blouda??? Přitom stačí pár Labubáků a oblečků vtipně to okomentovat a zlaťáky se jen hrnou.

Pak mě napadlo, že ten Labubu je dost podobný jinému fenoménu mého dětství, který se jmenoval MONCHICHI a říkalo se mu Mončičák.

Prosím Vás, kdo nezná Mončičáka, tak Mončičák byl za socialismu takový hit, že se vyměňoval za kompletní stejnokroj Lidových milicí včetně samopalu SA 58 a třech plných zásobníků a nebo za pozlacenou bystu Vladimíra Iljiče Lenina a nebo za dvacet kilo Mandarinek. A mladé matky byly před Vánoci ochotny zapomenout za Mončičáka, kterého nutně potřebovaly pro své děti, nejen na slušné vychování, ale i na socialistickou morálku..... no prostě , kdo měl bony a trefil do Tuzexu a koupil Mončičáka, ten byl soudruh Alfasamec.

Tak jsem dceři ukázal na Googlu Mončičáka, že jako LABUBU zas až taková novinka není a ona prohlásila, že toho by teda rozhodně nechtěla, že je děsivý a že moje dětství v socialismu muselo být traumatický zážitek.

Což asi bylo, protože jsem neměli ty bony ani Mončičáka. Byli jsem totiž chudá rodina takzvané „Pracující inteligence“ a já se zmohl pouze na sádrového kouřícího ježka, který hulil jak Poldi Kladno.

Takže prosím vás, kdyby někdo měl dvacet Labubáků a k tomu pár značkových oblečků, vyměním je za Grunt v Olomouci, ať jsem konečně trendy a živím se moderně.

Nechal bych si natisknout vizitky „David Vlk youtuber a Labubu stylista“ a rozjel to ve velkém.