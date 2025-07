Jak zhubnout snadno a rychle

Nebojte dneska už se nemusí běhat kolem sídliště zabalený v igelitu. Dneska se hubne mnohem sofistikovaněji, máme na to přece vědu.

Volám dneska svému doktorovi, že potřebuju napsat prášky na tlak a poslat recept a doktor:

„A co to hubnutí? Jak jsme to minule řešili, kolik jste po té Saxendě , co jste si tři měsíce píchal do břicha zhubnul?“

„Ále nic doktore! Pět kilo jsem zhubnul a za týden sedm přibral! Ale když se o tom bavíme, nechcete mi předepsat něco silnějšího?“

„Tak máme tady teď to Mounjaro, to je silnější, ale stojí to dost peněz!“

„A zhubnu doktore?“

„Tak potom zhubne každý, ale samozřejmě nesmíte u toho grilovat a chlastat pivo!“

„Tak mi to napište, já to zkusím.“

„Tak jo, pošlu vám recept, mějte se.“

A teď...... jak to mám v tom handsfree v autě a ještě jsem to tlačítkem neutnul a pan doktor asi taky ne, tak slyším jak se doktor baví se sestřičkou:

„Pane doktore, co ten Vlk zase chtěl?“

„Ále chtěl napsat Mounjaro na hubnutí sestři!“

Chvilková odmlka a pak už jen ženský hlas zamumlal:

„A uvědomuje si ten chlap, že kdyby si zašel místo doktora za zámečníkem a ten mu zadrátoval hubu, že by ho to vyšlo o dost levnějc???“