Jak procvičit v pracovní době prostatu.

Co všechno se nedozvíte za Pultem v Gruntu:

„Pane Vlk, máte křepelčí vajíčka?“ Zahlaholil na mě můj oblíbený zákazník, znalec bylinek, tak trochu léčitel, jogín a milovník alternativní medicíny.

„Mám, mám jsou támhle v lednici.“

„Aha už je vidím, jsou po dvanácti kusech . Vezmu si dvě platíčka, to bude prostata na 24 dní v cajku.“

„Křepelčí vajíčka jsou zdravá na prostatu?“ Zeptal jsem se .

„No jasně, já každé ráno jedno jím.“

„A jak je upravujete??? Vaříte, nebo snad omeletka z jednoho křepelčího vejce?“ Zvědavě jsem se dotazoval na podrobnosti, protože, šak to znáte, prostatu máme všichni a všechny stojí po padesátce za prd.

„No já je jím ráno syrové i se skořápkou. Skořápka je dobrá na kosti, ale pane Vlk, jestli chcete mít v pořádku prostatu, tak problém je úplně jinde.“

„No to bych chtěl a kde je ten problém teda?“

„V prcání! Prcáte ještě?“

„Noooo.“ Rozesmál jsem se.

„Snažím se ještě aspoň občas aspoň trochu poprcávat!“ Smál jsem se za pultem, zvědav kam teda tenhle hovor povede.

„ No a přitom prcání ejakulujete?“

„ Co prosím??? Jestli jako.............ejakuluju?“ Vyděsil jsem se lehce.

„No jestli ejakukujete, tak to se zabíjíte pane Vlk. Jedna ejakulace zkracuje chlapovi život minimálně o týden. Co o týden..... o čtrnáct dnů!!! To musíte vždycky těsně před vrcholem zadržet a nechat tu energii v sobě! Nic nesmí ven!!!“ Prohlásil bylinkář.

„A jak to asi mám dělat, když jsem vášnivý typ?? Rozjetý vlak jen tak nezastavíte, to prostě nejde!“ Protestoval jsem chabě.

„Já vás to naučím, pojďte tady za mnou před pult, já vám to ukážu.“ Prohlásil zákazník. Neochotně jsem obešel pult a postavil se vedle něho.

„Jéžišmárja...... doufám, že teď nikdo nepřijde, když tady ve středu v třináct třicet nacvičujeme jak zadržet ejakulaci.“ Prolítlo mně hlavou.

„Takže jak to na vás jde při tom sexu, tak těsně před, tím než vlítnete do finiše, z tý ženský rychle slezete, takhle si dřepnete na podlahu, no nestůjte, zkuste si to, dřepněte si. Zavřete oči, zatnete pěsti a vší silou tu erekci a všechno, co z ní vzchází zatlačíte zpátky do té prostaty. To je staré tibetské cvičení. No zkuste to, tlačíte?“

„No tlačím.“ Hlesl jsem .

„Tlačte víc, nedáme jim ani kapku!!!“

A jak jsme tam tak oba dřepěli, soustředili se na ten nadlidský výkon a trénovali prodloužení chlapského života, otevřely se dokořán dveře od Gruntu a do krámu vešly tři reprezentativní pětačtyřicetileté olomoucké krásky.

„Proboha chlapi, co se vám stalo? Jarko rychle, ty jsi zdravotní sestra tenhle má asi infarkt!“ Přiběhla ke mně ta zrzavá a lehce mě začala propleskávat po tváři.

„Proberte se pane, haló.“

„Né holky, to je dobrý, v pohodě, nic mu není, my si tady jenom děláme tibetské cvičení, jak si prodloužit život!“ Uklidňoval dámy jogín.

„No a to by nás zrovna zajímalo, prodloužit si život, nechcete nás k tomu přibrat?“ Prohlásila dychtivě vnadná blondýna ve žlutých šatech.

„Všechny tři??? No to asi ..... radši ani ne.“ Hlesl jsem tiše a snažil se popadnout dech..

„To bych to asi teda fakt nezastavil!“

A pak už jsem se s jogínem jen začali vesele nahlas řehtat.

Holt...... není to jednoduchý dodržovat ten zdravý životní styl, když tomu pořád ty krásný ženský kladou takový překážky.

Asi se prostě budu muset smířit s tím, že stovky se nedožiju!