Fiala dostal od voličů pár facek.

Chtělo by se spolu s Fialu říct, že je to taková „Klausovská nevýhra“ ale nelžeme si do kapsy. Voliči nakopli současnou vládu s rozběhem do držky.

Co napsat k těm volbám?

Otázkou je, jestli si to pan profesot vůbec dokáže přiznat?

Obávám se, že ne a teď budeme jen svědky absolutní ztráty sebereflexe.

Pan Fiala jí podle mne není vůbec schopen. Všichni už tak nějak tušíme, že by měl ve funkci předsedy ODS skončit a měl by být nahrazen někým, kdo tak nějak ovládá to klasické politické řemeslo a má trochu ostré lokty, protože nastavovat Babišovu hnojometu hruď v bílé čistoskvoucí košili milý pane Fialo má za výsledek pouze to, že Vás Babiš s prominutím posere.

To stejné platí u další vládní strany u Pirátů- Bartoš měl odejít nejlépe už včera. Shodit ty trapné špinavé dredy a konečně dospět, možná si nevšiml, že voliči pirátů stejně asi čtyřicátníky neberou. Rádi na tohoto neschopného tlučhubu, který na svém postu dělal několik let bůhvíco zapomeneme. Ovšem otázkou je, jestli to Piráti vůbec přežijí, podle mě by si měli jít hledat práci.

U lidovců je to taky jasné, volba buď otřesný Čunek, nebo moderní Grolich. Za mě je to jasné, ale babky z kostelních lavic to asi nepochopí, tahle strana je prostě mrtvá a Grolich je evidentně ve špatné straně.

U Starostů tak nějak nevím, kolísava kvalita jejich předsedy taky moc optimismu do budoucna nepřináší, občas se ztopoří, občas je neviditelný.

Samozřejmě by to chtělo okamžitou a zásadní rekonstrukci vlády, ale otázkou je, jestli je vůbec, kde brát??

Příčiny volební prohry demonstrujme jednoduše na mém příkladu. Jsem typický volič současné vládní koalice malý podnikatel a přiznejme si, že jejich vládnutí mě akorát nasralo.

Dočkal jsem se nějaké úspory na straně státu, kvůli čemu jsem je volil? Ne!!!! Dočkal jsem se jen zvýšení daní a největšího zvýšení sociálních a zdravotních odvodů v historii ČR pro OSVČ a idiotské likvidace „Dohodářů“ a brigádníků. Vlastně mě nasrali ještě víc než Babiš, když vládl.

A pokud tady někdo na obranu Fialy zmíní, že skvěle zvládl energetickou krizi, tak já odpovím jako spotřebitel, který za měsíc Srpen, i přes to jejich zvládnutí, platil 16 000 Kč za elektřinu v malém obchůdku 50m2, že můžu jen smutně konstatovat , že to zvládli nejhůř v Evropě.

A pokud bude někdo argumentovat skvělou pozicí ČR díky naší zahraniční politice, připomenu mu, jak se nám za tyhle bolestivě čestné postoje odvděčilo vedení EU přidělením podivného a bezvýznamného postu pro našeho Eurokomisaře. Deník Politico nás zcela právem označil za Lůzry EU.