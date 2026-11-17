Dvacet až třicet procent Čechů nenávidí 17. Listopad.
Dneska je můj nejoblíbenější státní svátek.
Je to den, který změnil můj život. V listopadu 1989 jsem trčel na vojně na jižním Slovensku a přemýšlel o tom, co budu dělat, až se vrátím domů.
Čekal mě život plný Husákovské šedi, přetvářky, lhaní, fízlování, opatrnosti, dvojí pravdy, té jedné doma a té druhé v práci, ve škole, mezi lidmi.
Čekal mě rodinný život plný výchovy děti ke lhaní a předstírání.
Čekalo mě mizerné zdravotnictví, prázdné obchody, držení kroku s mlčící většinou a držení huby.
Čekalo mě pomalé ubíjení vlastních schopností a ambicí a snů v nesvobodném systému, který přál jen těm, kteří shrbili záda, sehnuli se, vstoupili do té správné strany a milovali ty správné rudé modly.
A pak se to najednou sesypalo. Byl konec a najednou přede mnou mladým člověkem byl svět do kořán a svobodný.
Nebyl to lehký začátek, ale měli jsme tak nějak všichni stejně holé svobodné řitě a každý se s tím musel a hlavně mohl porvat po svém.
Nikdy nepřestanu být za tu listopadovou změnu vděčný. Díky za to, že jsem si mohl svůj život prožít tak, jak jsem chtěl. Díky za to, že jsem nemusel nikdy spiklenecky šeptat, říkat nepravdy a díky za to, že jsem nemusel učit lhát svoje děti.
Jen mě strašně mrzí, že v tento den musím myslet na to, že se asi 20-30% Čechům stýská po socialismu a dělají všechno proto, aby nás ostatní o naši získanou svobodu připravili a oni se zase stali tou kastou privilegovaných, pro které vždycky byly pod pultem mandarinky a mohli každé léto jezdit k moři do Jugoslávie.
Já dneska nemůžu být doma, dát si dobrý oběd a dívat se v České televizi na oslavy 17. listopadu, protože musím do večera pracovat. Musím chystat saláty, pomazánky a dezerty pro svoje zákazníky, abych měl co prodávat, ale je to moje svobodná volba a dělám to pro svoje zákazníky moc rád.
A za tu možnost volby, za tu svobodu pracovat, kdy chci, kde chci a pro koho chci, za tu možnost svobodně žít, za tu moc děkuji .
David Vlk
Nezapomeňme na ruskou okupaci.
Sovětské tanky pak u nás zůstaly jako zjevná výhružka dalších dvacet let. Byl to takový nůž na českém krku, aby soudruzi v Praze zase náhodou neměli roupy.
David Vlk
Nepij to! Nepij to! Nepij to!
Hergot, jak to, že ten Lenin z těch lidí tak trčí??? Vždyť to byl sifilitický plešatý trpaslík? Asi stojí na nějaké bedně, napadlo mě, jak jsem míjel uvědomělou nástěnku na chodbě.
David Vlk
Miluju sběrné suroviny.
Miluju sběrné suroviny. Tu nádhernou pestrou, barevnou mozaiku trošku smradlavých věcí, které už nikdo nepotřebuje.
David Vlk
Polibek smrti
„Marto, prosím vás, ale Polibek smrti prosím otevřít až doma a musíte u toho větrat!“ Rozloučil jsem se s úsměvem.
David Vlk
Za tohle vedro může Václav Klaus.
Na prsou mám plastovou krabici a v ní asi pět chladících elementů vytáhnutých z mrazáku, což sice spolehlivě naprudí moje zcela zbytečné bradavky, ale tělo moc neochladí.
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