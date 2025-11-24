Do Vánoc ještě neumřu.
„Stlejdo a ty už jsi hodně starý že?“ Zeptala se mě malá chytrolína, co zabloudila s maminkou minulý týden do mého Gruntu.
„Kristýnko to nemůžeš takhle pánovi říkat. On by mohl být nešťastný. Určitě ho to teď mrzí.“ Ozvala se maminka ze zadní části obchodu.
„Mami, ale stlejda je už starý jak Ježíšek. Podívej, jak má bílé vousy.“ Nedala se chytrolína.
„No počkej, počkej, to si musíme vyjasnit.“ Zašermoval jsem na holčičku prstem.
“A od kdy má jako Ježíšek bílé vousy? Zatvářil jsem se jak chytrolín Lišák, co ukecává v noci slepice, aby odemkly kurník.“
„Pane Vlk, buďte s tím Ježíškem prosím opatrný! My ještě věříme!“ Houkla na nás maminka od regálu s luštěninami.
„Ježíšek přece vousy nemá!“ Mrknul jsem na malou chytrolínku.
„No ale ten z filmů jo! A má červenou čepici a lítací sáňky, které táhnou jeleni a vousy a břicho jako ty stlejdo!“
„Pff.... to není ale náš Ježišek, to je Santa. Ten u nás nechodí, to je jasný.“ Prohlásil jsem.
„A jak vypadá náš Ježišek? Stlejdo ty jsi ho někdy viděl?“
„No neviděl, ale já si ho představuju jako takové hřejivé světýlko. Je prostě takový tajemný a trochu neviditelný.“
„Aha......“Pokývala důležitě hlavou Kristýnka.
„A stlejdo, neumřeš ještě, když jsi tak starý, že ne?“
„Proboha Kristýnko!!!“ Vyprskla maminka vzadu.
„No ještě snad chvilku neumřu a vydržím.“
„Aspoň do Vánoc?“
„Aspoň do Vánoc vydržím, slibuju!“
„Protože.....protože to já by sem pak měla pokažený celý Vánoce stlejdo!!!“
NO....JÁ VLASTNĚ TAKY !!!
Děti jsou prostě nejvíc!
David Vlk
Tak roztáhněte křídla a leťte.
Ušli jsem hodně velký kus cesty od toho zadrátovaného šedivého království sloužícího komoušům a Sovětskému svazu.
David Vlk
Tak jsem se vynořil mezi stehny.
A tak jsem se to chladné ráno v neosobním obchodňáku zhypnotizován, zahleděl do očí blikajícího Soba, typického to symbolu pravých českých Vánoc...
David Vlk
Žijeme na politickém bojišti.
Od politiků už zase slyšíme, že tentokrát jde úplně o všechno a tyhle volby jsou absolutně zásadní. Možná už je zase v sázce demokracie?
David Vlk
Jak zhubnout snadno a rychle
Nebojte dneska už se nemusí běhat kolem sídliště zabalený v igelitu. Dneska se hubne mnohem sofistikovaněji, máme na to přece vědu.
David Vlk
Slaměný vdovec
No jistě Vladěnko, napsal jsem si seznam, co všechno budu dělat, až odjedeš!!! Neboj se, budu na tom pilně makat!
