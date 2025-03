Já tebje píšu daragoj agent Krasnov, aby já tebje vyslovil hluboké uznaní za tvoji důležitou práci, upevňující hluboké přátelství mezi našimi národy.

Já vždycky u nás v Kremle všem ostatním továriščům říkal .

Továrišči, počkejte až se do Bílého domu dostane náš čelověk. To bude všechno jiné tovarišči.

Zadupeme Germáncev, Francouzev a Anglány do země, zpátky si rozdělíme Evropu na náš a jeho dvorek. Do Českej respubliky zase budeme v klidu jezdit do našich lázní a dělat ohňostoje ve zbrojních skladech, na Slovensku budeme lyžovat v našich Tatrách a pit s Fickou vódku, Poláky skřípneme pod krkem, náši tovarišči z Rumunska budou zase vládnout pevnou rukou. Uděláme v Evropě pořádek a nastolíme Mir. Náš mir! Náš ruskij mir. Všichni budou kupovat náš plyn a ropu a obnovíme slávu velikevo Ruska.

A všichni budou zase držet hubu a krok. A vyvěšovat praporky . “HA,HA,HA“ Mě strašně baví, jak jsou vždycky nasraní, jak jim šlapeme na krk a ještě musí vyvěšovat naše praporky.

A kdo ná s tím pomůže továrišči? No přece agent Krasnov!

Krasnove, nedávno já vzpominál s jednim oficérom z FSB jak ty v Moskvě podepsal spolupráci. Jak jsi tehdy myslím už potřetí zkrachoval a bylo tebje nádo pomoct. My dali děngi i ty dal svou věrnost. To býly krásné časy Krasnove, na Kremlu vlál rudý prapor a Sovětský svaz vládl půlce světa.

No pak se to podělalo, zasraný Gorbačov a Jelcin. No ale teď mi budeme zase veliky a zase si s Amerikanci rozdělíme svět.

Tak díky Krasnove, až se uvidíme, já předám tebje řád Petra Velikého a pořád skvěle vypadáš!

Já vždycky říkám, podívejte se tovarišči na agenta Krasnova, jak skvěle vypáda. Jaký má krásný oblek a upravené blonďaté vlásy a jakou má skvělou zdravou oranžovou barvu. Tomu se daří továrišči a proč?

Protože je náš!

Tak buď zdráv Krasnove, další instrukce, co s tou hnidou Zelenským pošleme přes agenta „Conchita Wurst.“

Tvůj Vladimir

P.S. Nezapomeň, že budeme s Medveděvem chtít v Trump Gaza Plazza nějaké apartmány u moře. Medveděv tak dvacet a já tak padesat. A taky bych chtěl, tam mít takovou krásnou zlatou sochu jako ty! Třeba jak jedu po Sibiři na ruském medvědovi „HA,HA, HA“