Co koupit manželce k Vánocům?

Za osm dnů jsou Vánoce. Venku se právě oteplilo, punč už skoro nikomu u stánků nechutná a šílenství v obchodech a obchodňácích nabírá na obrátkách. Prodávají se dokonce i celoroční ležáky, takže obchodníci si mnou ruce.

I já jsem se právě probral, že bych měl někam zajít koupit vánoční dárky.

Většinou nakupuji tak, že vylezu před svůj obchod Grunt, rozhlídnu se co je v dohledu a v doběhu do 30 sekund a tam nakoupím.

Manželka mi do toho, ale letos hodila vidle, protože další pyžamo už nechce a kytičkovaných bombarďáků s kvalitní bavlny má prý už taky dost. Takže do prádla naproti asi letos nepůjdu.

Stejně mě tam nebavilo nakupovat, protože jsem měl od ženy příkaz, že to nesmí být sexy, ale pohodlné.

A to nás chlapy nebaví, nakupovat pohodlné dímské prádlo. My rádi nakupujeme ty svůdné svědivé krajky, rafinované minimalistické do zadku lezoucí střihy, sexy zařízlé nepohodlné drobnosti a dobře vypadající škrábající optické rudé zvýrazňovače.

Takže tangáče a podprda s rafinovanou krajkou pod stromkem zase u nás letos ležet nebude.

Tak jsem se prostě drze manželky zeptal, co jako chce k Vánocům, abych v tom jakože netápal, že bych se jako po cestě do UH zastavil za Olomoucí, jak tam v poli stojí ta opuštěná Olympia, co tam nikdo nechodí a je tam hezká ozvěna na těch opuštěných chodbách.

Samozřejmě, že mi řekla, že nechce nic...............Tak jsme se zasmáli, protože tuhle zákeřnou ženskou fintu už dobře znám a tohle přání nehodlám splnit, protože bych pak zase musel za trest týden spávat v garáži na tom starém psím pelechu a zimoumřivě se choulit k předoucímu mražáku.

Takže asi po desetiminutovém hlučném dialogu jsem z ní vypáčil, že chce něco na krk.

Hmmm......... už týden přemýšlím, co to znamená????

Něco na krk?

Nějaké mrtvé zvíře, třeba lišku Bystroušku?

Nebo provázek, nebo závaží, nebo šálu?

Ach jo........... nevíte někdo, jestli je v tom obchodňáku taky provaznictví???