Co Čech, to odborník na vše.

Odborníků na cokoliv je plný český národ. Půlka lidí se léčí sama s „Doktorem Gůglem,“ půlka lidí rozumí všemu od zahraniční politiky po metalurgii. Jsem národ velikánů!

„Pane Vlk prosím Vás já jsem Vám chtěla poradit, jak byste měli trochu vytunit ten Váš chleba!“ Postavila se akurátní dáma ke kase na mém krámku s farmářskými potravinami a nervózně poklepávala na jeho desku prsty.“

„A s čím nejste spokojená prosím?“

"No to já jako nechci říct, že nejsem spokojená, ale ten chleba by mohl být ještě lepší.“

„A co byste si na něm přála změnit?“

„No tak tady ten Dobrák, by měl mít ještě nějaké jiné semínko a taky by měl být o hodně křupavější. A ten Švéďák, by měl být dýl kynutý a vypečenější a na kůrce by měl mít nějaký ten ornamentík třeba obilný klásek a ten Bohan žitný by měl mít jiný tvar, aby se krájel na úplně stejné krajíce v celé své délce a taky by měl být pečený v parní peci, aby byl vláčný a ten Valašský chleba by měl být víc vypečený a měl by obsahovat o pět procent víc žitné mouky , byl by trochu hutnější na skus.“

„Teda vy jste hotová odbornice, vy si sama pečete chleba?“

„Né nepeču, víte já ho ani vlastně vůbec nejím, já nemám chleba ráda, ale to přece neznamená , že tomu nerozumím, vždyť manžel taky vždycky radí Jardovi Jágrovi jak má hrát a přitom sám ani neumí bruslit!!“

Tož to je fakt teda...... to je prostě argument silný, jak černý kašel, nebo jak noha od kulečníku.........