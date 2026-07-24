Chodí mě balit holky z Ukrajiny.
Tak jsem zjistil, že jsem pořád ještě strašně žádoucí muž a sexy týpek. Už delší dobu jsem se podivoval, že mi do obchodu začaly pravidelně chodit minimálně tři nové ukrajinské ženy. Nejde ale jen o obchod, ony se se mnou snaží dokonce flirtovat.
Já jsem si je dokonce i pojmenoval. Ta s modrými vlasy výška 160 centimetrů a váha odhaduji tak 120 kilo je pro mě Oksana. Oksaně je asi tak šedesát let a kupuje si každý týden dvakrát jeden tvaroh. Řekla mi:
„ Ty máš nejlepší tvároh. Ón je takovy nadýchaný jako obláček, jako ty.“
Oksana ke mně vysílá vlahé pohledy a trošku se mi u kasy nakrucuje. Když pak odchází od kasy, kroutí s obrovským pozadím jako s kuličkovým ložiskem.
Pak je tady Marija, šlachovitá drobná paní asi tak šedesát pět let, která má vepředu dva zlaté zuby, takže je asi bohatá! A těmi zuby na mě velmi rafinovaně a svůdně neustále blýská.
Marija si kupuje kousek špeku. Je to vdova po vojákovi, všechno už mi o sobě povykládala a umí skvělý Boršč.
No a pak je tady Olesja. Olesja je oslnivá šedesáti pěti letá blondýna s rudě namalovanými rty a nehty s dmoucími se ňadry, číslo tak minimálně „H,“ které na mě, nesmělého chlapce za pokladnou, neustále agresivně hrotí „ a kupuje zakysanou smetanu a sýr.
Olesju jsem dneska naštval, protože se mě drze mezi řečí o zakysané smetaně zeptala, jestli mám žénu?
Když jsem Vladěnku samozřejmě přiznal, přimhouřila očko a prohlásila:
„A je stará?“ Což mě nerozhodilo a zalhal jsem, že Vladěnce je třicet šest.
Nafoukla tváře a pohrdlivě odfrkla, pohodila nervně blonďatou hřívou a práskla za sebou dveřmi.
Sledoval jsem ji pohledem za výlohou až ke kašně a zjistil jsem, že na ni u lavičky čeká Oksana i Marija.
Divoce gestikulovaly, hádaly se a ukazovaly směrem ke Gruntu něco jako „Fakáče.“
Ach jo, já mám normálně strach, aby příště nepřišly všechny tři najednou a neunesly mě násilím, pod pohrůžkou skupinového sexu někam až do Užhorodu, když jsem tak zatraceně vymydlený sexy týpek
P.S. A stejně vůbec nechápu, proč jako zase spisovatel Viewegh má krásnou mladou ukrajinskou Olenku a o mladého, perspektivního, začínajícího spisovatele Vlka mají zájem jen Oleniny babičky??
To fakt není vůbec fér!
David Vlk
Multi kulti vybíjená
„Co se to tady sakra děje. Co tady ty děcka dělají za binec?“ Lekl se a zakřičel starší pán u pokladny.
David Vlk
Půjčím tě kamarádce.
„Prosím tě, nevadilo by ti, kdybych tě na jedno odpoledne půjčila kamarádce?“ Zeptala se mě jednou odpoledne žena.
David Vlk
Skončil jsem už zase s prokrastinací.
Půjdu mladým příkladem, starým budu ukazovat cestu, budu trendy cool, frecoolín všechno budu řešit v předstihu, raději dřív, než později a začnu s tím hned včera.
David Vlk
Domácí inventura
Třeba sádrový odlitek ztepilých ňader mé starodávné exmilenky Hanky z Uherského Brodu, který jsem vydával za starořecké torzo Venuše z ostrova Rhodos, jsem neubránil.
David Vlk
Sex s Neandrtálcem
„No právě! Vědci přišli na to, že pravěké lidské ženy mnohem častěji měly sex s Neandrtálci, než pravěcí lidští muži s Neandrtálkami!“
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
„Vzkaz všem množírnám.“ Za krutý chov psů na prodej dostala žena pět let vězení
Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil v pátek pražský městský soud...
Úřady podle ombudsmanky pochybily v případu poplatku za připojení k vodovodu
Vlastníci vodovodů nesmějí podle zákona podmiňovat připojení k síti finančními příspěvky....
Pohádkový Chlum u Třeboně láká návštěvníky na týden plný her a pohádek s vodníky
Tradiční vodnický festival Pohádkový Chlum láká příští týden malé i velké návštěvníky. V Chlumu u...
Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda
Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...
Prodej stavebního pozemku – Medový Újezd u Rokycan.
Medový Újezd, okres Rokycany
3 000 000 Kč
- Počet článků 642
- Celková karma 32,88
- Průměrná čtenost 3660x