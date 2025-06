Buď vo štýle!

„ A ja sa ťa David pýtam…..komu chodia peňáze? No…. Dylinom nie!!! Iba tým, čo sú cool trendy a vo štýle!“

Potkal jsem ráno na benzínce svého dávného přítele Lojza. Lojzo je Slovák , který se usadil na Moravě má mladou ženu a živí se bůhví čím.

„Nazdar Lojzo, ty vole, tebe jsem kamaráde dlouho neviděl.“

„Čauky David, ako sa máš? Stále robíš tie kúpelky?“

„Ne, už dávno ne, dělám do farmářských potravin. A jak se máš? Vidím luxusní kára a parádní vohoz..... se ti daří ne?“ Obdivoval jsem Lojzovo běloskvoucí BMW X5, bílou teplákovku se zlatými logy Louis Vuitton, nějaké dramaticky tvarované tenisky se zlatou podrážkou a sluneční brýle věhlasné značky.

„Tak vieš čo, snažím sa byť vo štýle, ludia ti pak nosia peňáze sami.“

„A ty čo, darí sa ti?“ V rozpacích si prohlížel moji starou dodávku a nesourodý oděv skládající se z mnoha kusů teplákového oblečení.

„Mal by si trocha viac dórazu položiť na kombináciu, toho čo nosíš David! Vieš čo, keď máš každý kúsok z iného lowcost obchodu, nemožeš byť vo štýle. Chápeš??? Ako hovorí Leoš Mareš, tepláková súprava, keď je značková, je cool, ale keď máš na sebe tepláky z Tesca a k tomu mikinu s nápisom Security, nie si vo štýle ani trocha, ale vyzeráš ako Dylina.“

„ A ja sa ťa David pýtam…..komu chodia peňáze? No…. Dylinom nie!!! Iba tým, čo sú cool trendy a vo štýle!“

„ Tak sa maj!!!“ Doumýval přední sklo svého Bavoráku, zastrčil stěrku do plastového kyblíku na stojanu a odfrčel.

A tak jsem tam zůstal stát s hubou otevřenou dokořán a nemilosrdně si sám sebe prohlížel v naleštěném okně čerpací stanice a musím uznat, že něco na tom, co Lojzo říkal bude. Moc „ Vo štýle“ jsem si teda nepřipadal.

No jo, ale co s tím????? Na BMW prostě nemám………..Teplákovka Louis Vuitton stojí stejně jak nový motor na moji dodávku…………

Tak jsem si dneska v Unihobby koupil zlatou barvu na zábradlí, vezmu jednu pěknou velkou bramboru a vyřežu z ní tiskátko s iniciály LV a hvězdičkami, to zvládnu, něco podobného jsme dělali ve výtvarce na základce a orazítkuji všechny svoje tepláky z Tesca a na klíče od mojí staré dodávky jsem si koupil obrovský kulatý přívěšek Mercedes.

Když nebudu stát přímo vedle ní, nikdo to ani nepozná.

To bude paráda, to budu cool, konečně budu „Vo Štýle“ a pak v balíku jako Lojzo. A vlastně ……….stačí jen tak málo! Očekávám příliv nových zákazníků, vždyť přece jak to říkal Lojzo:

„Peňáze chodia tým čo sú „Vo štýle“ a nie Dylinom!!!“