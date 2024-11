Aby to s Putinem nešlehlo.

Tak Moskva se strašně diví ,že „Děda“ Biden konečně povolil Ukrajincům se bránit pomocí raket dlouhého doletu.

A těch lidí, co se strašně diví, je mnohem víc. Diví se pan Orbán, diví se pan Fico, diví se všichni ti čeští vyznavači devótního míru za každou cenu, kteří by Ukrajinu prodali za dvěstě padesát gramů másla. Z cizího krev neteče!

Připadalo jim totiž naprosto normální, že Rusáci rozbíjejí ukrajinská města a vraždí tam civilisty, že rozbíjejí v celé zemi elektrárny a teplárny, aby lidi živořili potmě a v zimě ve sklepech.

To je normální, jsou to přeci Rusáci, ti smí všechno, přece kdyby přijeli až sem, tak ať si to tady všechno vezmou, budeme pro ně zase makat, vyvěšovat praporky, učit se rusky, vzívat Putina a ostatní ruské gaunery, kteří vládli , nebo budou někdy vládnout, Jindra Rajchl bude asi generální tajemník Věčného svazu rusko českého přátelství, Ortel napíše pár oslavných rockových balad o ruské síle a dokonalosti.

V sobotu Rusáci trefili raketou obytný barák. Zabili deset civilistů, z toho dvě malé děcka ovšem............. oni přece můžou.

Ruská armáda okupuje dvacet procent území Ukrajiny, které naprosto zničila. Vybombardovali města zabili lidi, otrávili řeky a půdu, zbořili přehrady. Chovají se na Ukrajině vlastně úplně stejně jako fašisti za druhé světové, ale oni asi můžou, jsou to přece Rusáci.

Rusáci vždycky můžou všechno, co jim ostatní svět dovolí, protože jediné čemu rozumí je, když dostanou přes držku.

Tak teď doufám, že párkrát přes držku dostanou. Je to i v našem zájmu.