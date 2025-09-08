Letošní předvolební pseudokoalice
1. Složení kandidátních listin STAČILO
|Kraj
|KSČM
|SOCDEM
|STAČILO
|ČSNS
|nestraníci
|Moravané
|Celkem
|Praha
|18
|5
|4
|4
|3
|0
|35
|Středočeský
|15
|2
|3
|2
|10
|0
|34
|Jihočeský
|8
|2
|5
|1
|6
|0
|22
|Plzeňský
|10
|2
|1
|2
|5
|0
|20
|Karlovarský
|7
|3
|1
|1
|2
|0
|14
|Ústecký
|12
|6
|2
|2
|3
|0
|26
|Liberecký
|7
|2
|1
|1
|6
|0
|17
|Královéhradecký
|9
|2
|2
|3
|4
|0
|20
|Pardubický
|7
|2
|2
|4
|4
|0
|19
|Vysočina
|10
|2
|2
|1
|5
|0
|20
|Jihomoravský
|15
|3
|7
|0
|6
|3
|34
|Olomoucký
|10
|2
|1
|1
|7
|2
|23
|Zlínský
|8
|2
|4
|1
|5
|2
|22
|Moravsko slezský
|18
|2
|6
|1
|7
|2
|36
|Celkem
|154
|37
|41
|24
|73
|9
|342
Z tabulky jsem vypustil sloupce pro KSČ (3 kandidáti v Praze a Středočeském kraji) a sloupec pro SD-SNS (1 kandidát v Ústeckém kraji), aby se mi tabulka vešla do zobrazení. Jedná se o nevolitelná místa ze spodních částí kandidátek.
Na kandidátkách má KSČM 45% míst, 21% mají nestranící (třeba Jana Bobošíková), STAČILO má 12%, SOCDEM 11% a ČSNS má 7% míst.
Předpokládejme, že STAČILO ve volbách uspěje a v souladu s výsledky průzkumů volebních preferencí získá 6 až 7% hlasů. Dejme to mu, že tím získá 14 poslaneckých mandátů. Jelikož máme i 14 volebních krajů, znamená to, že z každé kandidátní listiny postoupí do PS průměrně jen jedna osoba, někde možná i dvě osoby, jinde zase nikdo.
Volitelná jsou tedy pouze první dvě místa z kandidátek a zde to vypadá následovně:
|KSČM
|SOCDEM
|STAČILO
|ČSNS
|nestraníci
|Celkem
|1. místo
|6
|2
|3
|2
|1
|14
|2.místo
|8
|3
|1
|1
|1
|14
Tady už má KSČM 50% míst.
Avšak jedná se o pestré složení kandidátek, takže zde mohou mít velký vliv preferenční hlasy, které mohou nabourat výchozí předpoklady.
Není mi známo, zda se předsedkyně KSČM Kateřina Konečná už jednoznačně vyjádřila, zda v případě úspěchu skutečně nastoupí do naší PS nebo zůstane v Evropském parlamentu.
Předsedkyni SOCDEM Janě Maláčové budou v Praze dýchat na záda tři poměrně známé kandidátky - Petra Prokšanová (KSČM, bývalá jednička kandidátky, snad autorka názvu STAČILO), Martina Bednářová (STAČILO, učitelka vyhozená ze školy), Marta Semelová (KSČM, ortodoxní komunistka).
2. Složení kandidátních listin SPD
|Kraj
|SPD
|Svobodní
|nestraníci
|Trikolora
|PRO
|Celkem
|Praha
|35
|1
|0
|0
|0
|36
|Středočeský
|34
|0
|0
|0
|0
|34
|Jihočeský
|21
|1
|0
|0
|0
|22
|Plzeňský
|17
|0
|3
|0
|0
|20
|Karlovarský
|12
|0
|2
|0
|0
|14
|Ústecký
|26
|0
|0
|0
|0
|26
|Liberecký
|17
|0
|0
|0
|0
|17
|Královéhradecký
|20
|0
|0
|0
|0
|20
|Pardubický
|18
|0
|1
|0
|0
|19
|Vysočina
|20
|0
|0
|0
|0
|20
|Jihomoravský
|32
|0
|1
|1
|0
|34
|Olomoucký
|23
|0
|0
|0
|0
|23
|Zlínský
|21
|0
|0
|1
|0
|22
|Moravsko slezský
|35
|0
|0
|0
|1
|36
|Celkem
|331
|2
|7
|2
|1
|343
SPD má vstup do PS víceméně jistý. Podle současných průzkumů volebních preferencí by mohla získat v PS až 25 mandátů. To znamená, že volitelnými jsou první dvě místa kandidátek. Tam vypadá situace následovně:
|SPD
|Svobodní
|nestraníci
|Trikolora
|PRO
|Celkem
|1. místo
|9
|2
|1
|1
|1
|14
|2.místo
|14
|0
|0
|0
|0
|14
Tomio Okamura na své kandidátky pustil v podstatě jen lídry ostatních stran. Ti jsou na prvních místech kandidátek a svůj poslanecký mandát mají víceméně jistý. Jsou to tato jména:
Markéta Šichtařová (Svobodní, Praha)
Libor Vondráček (Svobodní, Jihočeský kraj)
Miroslav Ševčík (nestraník, Jihomoravský kraj)
Zuzana Majerová (Trikolóra, Zlínský kraj)
Jindřich Rajchl (PRO, Severomoravský kraj)
Tomio Okamura má tak záruku, že v poslaneckém klubu SPD bude mít maximálně 5 cizích lidí a nad klubem bude mít víceméně kontrolu.
Můj názor je, že tyto pseudokoalice jsou vedeny snahou o obcházení volebního zákona, nicméně jsou legální. Znamená to ovšem, že v poslanecké sněmovně budou mít jen jeden poslanecký klub (narozdíl od řádné koalice SPOLU) a lidem z těchto kandidátek nebude umožněno zakládat si tam nějaké své nové poslanecké kluby. Kateřina Konečná něco takového slibuje.
Je však velice pravděpodobné, že příští poslanecká sněmovna bude mít velice pestré složení a nebude jednoduché vytvořit zde nějakou stabilní provládní většinu, ať už bude vládnout kdokoliv. Mezi poslanci bude zřejmě řada neřízených střel a někteří se možná budou pokoušet zneužívat své případné pozice jazýčku na vahách k vydírání (jako tomu je dnes na Slovensku).
Použité zdroje: www.volby.cz
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta
Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku....
Na Zélandu zastřelili muže, jenž byl čtyři roky na útěku s dětmi. Ty našli v lesích
Novozélandská policie v pondělí ráno zastřelila při přestřelce muže, který se téměř čtyři roky se...
Útočníci rozpoutali střelbu u vjezdu do Jeruzaléma, zabili několik lidí
Střelecký útok v Jeruzalémě si vyžádal čtyři mrtvé a dalších pět těžce zraněných lidí bylo...
Nedostatek pohybu nás stojí miliardy. A proč se inspirovat ve Skandinávii
Vysíláme Zdravý životní styl není jen otázka osobní volby, ale i zásadní témat pro celou společnost. O tom,...
Lékař
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
- Počet článků 1
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 5x