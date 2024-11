Zkusme najít společnou řeč

V médiích sledujeme rozkol ve společnosti a neochotu diskutovat. Ale nejsou to jen skandální titulky plynoucí z bulvarizace médií ve snaze dosáhnout vyšší čtenosti?

Když se podíváte na televizní debatu, téměř zaručeně uvidíte, jak zástupci různých názorových proudů vykřikují své postoje a názory, snaží se překřičet ty ostatní, a neodpovídají na otázky. Ochota k diskusi chybí.

Ne snad, že by to bylo mezi lidmi vzácné chování, a že by takové jedince museli složitě vyhledávat na místech jako jsou poslanecké sněmovny, extrémní hnutí, ústavy pro duševně choré, či komentářová sekce blogu iDNES. Neochota vést otevřenou diskusi ale není vlastní 99 % populace – po vzoru „znáte z TV“.

Naopak, v alternativních médiích se někdy opravdu diskutuje. Já poměrně často sleduji anglofonní YouTube. Často tam narazíte i na kanály zaměřené na jednu sociální bublinu. Jiné kanály ale naopak otevřené diskusi přejí.

Britští komici Francis Foster a Konstantin Kisin mají kanál Triggernometry. Tam je typicky pozván jeden host, který má možnost vyjádřit své postoje a případně vyprávět svůj příběh, ale hostitelé mu i oponují, a kladou nepříjemné otázky.

Jillian Michaels, jejíž kanál se zaměřuje převážně na fitness, nedávno začala dělat i jiný formát obsahu. Například pozvala silně konzervativního aktivistu Matta Walshe. Sama je politicky spíše trochu doleva. Našli názorové shody i neshody, a přesto celá jejich diskuse probíhala oboustranně velmi uctivě.

Domnívám se tedy, že ještě pořád jsme smysluplné diskuse schopni.

Je to divácky zajímavá záležitost, když tam po sobě hosté neštěkají a nečastují se urážkami, byť snad bez použití nedovolených vulgarismů? Diskuse, v rámci níž jde o hledání pravdy, a ne o to, kdo to celé „vyhraje“? Úspěch podobných kanálů vypovídá o tom, že ano, i pokud to není mainstream.

V otevřené diskusi neobstojí názory odporující realitě. Doktríny prosazované (snad) s dobrými úmysly nebudou dogmaticky hájeny proti jakémukoli útoku, ale budou zdokonalovány nebo nahrazovány lepšími. Pokud se ale diskusi vyhýbáme, pak je snazší bludné myšlenky dovést až ke zkázonosné realizaci.

Slušná a věcná diskuse je pořád ještě možná. Teď by ještě bylo pěkné, kdyby se našli lidé ochotní něco takového pořádat, a pak také diváci. Tož demokracii bychom měli, teď ještě ty demokraty …