Vyzývám vaše stereotypy

Lidský mozek rád hledá v lecčem vzory, ba rovnou stereotypy. Občas ale není na škodu autopilota vypnout.

Ne, že by ten autopilot nepřinášel užitek. Díky stereotypům může vyhodnotit spoustu situací mnohem rychleji a šetřit energii (doslova). Rychleji vyhodnotí hrozby, vhodnost potravy, odliší potenciálního soka od potenciální družky a celkově nám šetří námahu s uvažováním nad tím, co dávno dobře známe.

Když se někdy mozek dostane do situace, která stereotypu neodpovídá, nastává zmatení. Je tedy nutné situaci vyhodnotit náročnější cestou. To je samozřejmě nepohodlné a náročný výpočet stojí organismus více živin.

Z mé vlastní zkušenosti se domnívám, že společnost (případně její část) často zaujme jeden z následujících dvou nezdravých postojů ke stereotypům.

Udělejme si svět jednodušší

Čím méně je svět komplikovaný, tím lépe nám může zapadat do stereotypů. Standardizace v průmyslu přináší spoustu výhod a například nabíječky na USB zjednodušují život spoustě lidí. Vybitý mobil vám nejspíš nabije i kamarád.

Lidé se do jisté míry přirozeně snaží držet hubu a krok a moc nevybočovat z řady. Často je konformita se stereotypy dost nekomfortní. Pro někoho to znamená jen trochu jiné oblečení, pro někoho značnou míru přetvářky. Mně například uniformita nudí a rád narušuji stereotypy. Jsou tady ale i lidé, kteří jiní prostě jsou, ať už je to vrozené nebo je to trvalý následek nějaké traumatické události.

Pro někoho může být stereotyp jim přiřazený tak nekomfortní, že raději podstoupí hormonální léčbu a experimentální operace, aby zapadal do stereotypu opačného (aniž by měl předem jistotu, že ani s tímto stereotypem nenarazí).

Tolik utrpení jen proto, aby byl svět jednodušší – a usnadňuje to opravdu život většině lidí, nebo si jen na svou škatulku už za ty roky docela zvykli?

Každý je přece jedinečný

Opačný extrém je, když lidé nejen chtějí být uznaní takoví jací jsou (což je celkem přirozená touha), ale doslova to od ostatních vyžadují, a to ode všech. Snaží se stereotypy rovnou rozbourat, protože je to konzervativní přežitek.

Chtějí snad, abychom žili ve společnosti, kde žádné stereotypy neexistují a kde každá interakce s druhými je naprosto nevyzpytatelná a dost možná riskantní? Nebo chtějí pouze rozbourat staré stereotypy, aby vytvořili nové, jim bližší?

Mladý muž se musel před soukmenovci obhajovat, že je pankáč i když nekouří a nechlastá. A lidé, kteří gender odmítají respektovat jako společenský konstrukt, následně žádají respekt k desítkám nových genderů, které sami zkonstruovali.

Co zpočátku vypadá jako liberální počin, se poněkud často přetváří v buzeraci horší, než byla ta původní, vůči které se to původně vymezovalo.

Vyvážený přístup?

Stereotypy přinášejí užitek, a bylo by škoda je bourat. Zaprvé proto, že jsou v podstatě pravdivé: Nepopisují stejně věrně realitu každého jednotlivce, ale ve většině případů jsou poměrně přesné (jinak by nebyly moc užitečné).

Ale jak je u jakékoli generalizace běžné, nedá se jí řídit jako nějakou pravdou vytesanou do kamene. Měla by to pro nás být nějaká orientační pomůcka, nikoli norma, kterou vyžadujeme od všech ostatních.

Pár let nazpět jsem po letech potkal jednoho známého. Byl už od pohledu trochu konsternován, nevěděl, co si myslet o chlapovi v kiltu. V kontextu toho, že lidé mění pohlaví a že jsem single, usoudil, že to asi bude i můj případ. Asi pro něj nebylo příjemné, že se zmýlil a mě to taky mohlo urazit. Je ale třeba přenést se přes tato pochybení a nenechat si tím moc kazit náladu (a nekazit ji ostatním).

Nebo stručněji: Žij a nech žít.