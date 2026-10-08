Výročí 8. října
Představme si, že by 12. září 2001 ve všech větších evropských městech i v Kanadě, Austrálii a spoustě dalších zemí vypukly masivní demonstrace na podporu Afghánistánu, plné proti-amerických hesel.
Svět si každoročně s Američany připomíná 11. září. Izrael si připomíná také 7. říjen, kdy ozbrojenci Hamásu a další násilníci vtrhli do jižní části Izraele a začali útočit na civilní i vojenské cíle a páchat masakry.
Zatímco teroristé ještě pronikali hlouběji na území Izraele, organizátoři protestů už chystali masivní demonstrace na podporu Palestiny, přičemž první se konala už 8. října v New Yorku a oslavovala vraždění Izraelců.
Co následovalo v dalších měsících a letech mě už jen utvrdilo v mém přesvědčení, že „progresivní liberalismus“ už je ideově zcela ztracen v morálním relativismu a ve svých vlastních narativech. Starostou New Yorku byl zvolen Zohran Mamdani, který kromě planých slibů že zatkne Netanjahua taky znevážil připomínku obětí útoku na Světové obchodní centrum, kde se se stranickou kolegyní něčemu hihňal.
Je těžké najít společnou řeč s takovým člověkem, když na vás začne emotivně vykřikovat všemožná hesla jako „apartheid“, „genocida“ a „okupace“, a nevidí ani potřebu to nijak dokazovat, protože už to řekl dostatečný počet státních představitelů a mezinárodních orgánů.
8. říjen je připomínkou morálního rozkladu Západní civilizace. Je dnem, kdy se prokázalo, že antisemitismus už není jen „ctností“ neonacistů, ale patří už i k „dobrému vychování“ levicového „liberála“.
Zdroje:
The Times of Israel – Protest 8. října 2023 v New Yorku
The Associated Press – NYC nemůže zatknout Netanjahua
New York Post – Mamdani a AOC se smáli na ceremoniálu 11. září
Vlastimil Fürst
Jedenáct rozhněvaných žen
Volné pokračování několikrát zfilmované divadelní hry Dvanáct rozhněvaných mužů nepsal spisovatel ani scénárista, ale sám život.
Vlastimil Fürst
Nácek křičí: „Náckové!“
Není horšího pokrytectví, než obviňování ostatních z něčeho, co sami děláte. Západní levice v tom má bohatou praxi.
Vlastimil Fürst
Organizace rozdělených národů
Daří se vůbec ještě OSN spojovat národy? Pohrajme si s myšlenkovým experimentem trochu jinak pojaté organizace.
Vlastimil Fürst
„Hrozná zvěrstva“ západu
Mnozí kritizují, že americké rakety pravděpodobně rozstřílely dívčí školu. Jeden můj známý dokonce kritizoval atentát na Chameneího slovy, že „tam zemřelo malé dítě“.
Vlastimil Fürst
Babišova drahota
Když se za Fialovy vlády zhoršovala globální ekonomická a bezpečnostní situace, byla to „Fialova drahota“. Přinese současná ropná krize podobnou kritiku Babišovi?
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D
Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové...
Spolchemie rozjela novou výrobu, technologie vznikala roky a stála miliardy
Společnost Spolchemie, která vyrábí chemické látky pro průmysl, stavebnictví nebo energetiku,...
Voliči ve V. Přílepech budou v referendu rozhodovat o postoji k přeložce II/240
Voliči ve Velkých Přílepech u Prahy budou v referendu rozhodovat o postoji obce k přeložce tahu...
ČT: Soud prodloužil vazbu poslednímu obviněnému z útoku na pardubickou zbrojovku
Okresní soud v Pardubicích prodloužil vazbu i poslednímu z osmi obviněných ze žhářského útoku na...
Škola vzdala hold gymnastce Věře Čáslavské. Žáci odhalili její pamětní desku
Základní a Mateřská škola, která má od roku 2018 jméno po sportovní gymnastce Věře Čáslavské, ve...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 147
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1515x
Píšu i o tématech, ve kterých postrádám formální vzdělání, ale dění ve společnosti mě nutí udělat si na ně názor.
Závěrem, mého tátu asi znáte lépe, než mně.