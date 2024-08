Vydá se feminismus svou cestou?

Nesnažím se feminismus exportovat do zahraničí, aby svou přítomností oblažil muslimské teokracie. Pouze se divím, že se ještě nedokázal trhnout od té kočkopsí aliance.

Než definuji tu alianci, pokusím se o trochu zastaralou definici feminismu, se kterou víceméně i souzním: Ženy mají hodnotu rovnou mužům. Mohou volit a být voleny, vykonávat profese dříve vnímané jako mužské a mají právo na stejný plat. Nejsou osudem předurčené k roli manželky a matky. Mají právo na bezpečí před násilím (i sexuálním) a to nejen na pracovišti.

A co ta aliance? Zahrnuje další hnutí, z nichž některá se raději vymezují tím, proti čemu bojují. Protože to zní víc ctnostně, než to, za co bojují. Navíc alianci chybí jednotná vize, takže pozitivní definice požadavků by mohla vést k rozkolu. Kdo jsou další členové aliance?

LGB hnutí bylo slibné: Gayové nechtějí manželky. A lesby jsou ženy, navíc obecně dobře rezonující s myšlenkami feminismu. Jenže pak začaly přibývat písmenka a pozvolna se hnutí měnilo, až se jednoho dne v ženských šatnách a sprchách začaly objevovat ženy s třídenním strništěm, pleškou – ba i pyjem.

Spojenectví s hnutím za práva etnických menšin už tak logické není. Jistě, menšiny zahrnují i ženy, potenciálně feministky. Na odlišné odstíny pleti si člověk zvykne. Ovšem rozdíly v kultuře a náboženství – nevadí tak trochu, když jejich náboženství hlásá podřízené postavení žen a jejich roli manželky, matky či konkubíny? A kulturní tolerance násilí na ženách by snad měla vadit ještě více.

Boj proti klimatické změně jde tak trochu proti boji za lepší finanční postavení žen, ať už klimatické problémy vyřeší, nebo jen deportuje. Až ženy konečně dosáhnou vysněné platové rovnosti s muži, budou si vůbec moci dovolit auto nebo bydlení, pokud se na ně nesloží s partnerem? (Popř. partnerkou, buďme progresivní.)

Boj proti globalizaci, kolonialismu a hlavně kapitalismu pak snad má být zlatým hřeb(c)em celé aliance. Jaká je tedy alternativa, snad „intranacionální“ komunismus? Co přinesl reálný socialismus ženám? Dlouhou pracovní dobu, spoustu těžké dřiny při budování socialismu a ústavní péči o děti, aby ženy mohly co nejdříve nastoupit zpět do zaměstnání.

Občas nějaká feministka najde kuráž vystoupit z řady, nebo je k tomu okolnostmi silně vyprovokována, například J. K. Rowlingová. To, co následuje, není pro slabší povahy. Jen feministky s buldočí povahou tuto „inkvizici“ psychicky ustojí. Ostatní se buďto nechají postavit do latě, nebo se nervově zhroutí a stáhnou do ústraní. Supi se nakrmí mršinou a karavana jede dál.

Najde feminismus odvahu vydat se svou cestou, nebo už to je nerozlučné spojenectví, pokrevní sesterství – ba snad soudružství na věčné časy?