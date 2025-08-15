Prý jsem fašista
Známý, který je členem Slovenské pirátské strany, v níž i zastává důležitou funkci, mi napsal, doslova:
„Fašista je každý, kto podporuje fašistov a v Izraeli vládnu fašisti. To je fakt, ktorý v podstate potvrdzuje aj Izraelský najvyšší súd. Takže ak fandíš Izraelu, buď ignoruješ fakty, alebo si fašista. Tak jednoduché to je.“
Nepochybně hodně induktivní logika, dedukce by tak daleko nedošla. Ovšem, než se mu to snažit vyvrátit, napadlo mě, že bych mohl vyjít z předpokladu, že ta logika je korektní, a zkusit, co jiného z ní vyplyne.
Uvedl jsem to: „Nepodporuji bezmezně Izraelskou vládu, Benjamina Netanjahu, a už vůbec ne jeho ministry z krajní pravice.“
„Ovšem v Palestině vládne Hamás, což je teroristická organizace. Takže pokud fandíš Palestině, svou vlastní logikou asi budeš terorista.“
Nemám dojem, že by mu to přineslo nějaký „aha“ moment, kdy se začnou věci v hlavě srovnávat úplně jinak a člověk spoustu věcí přehodnotí. Ale aspoň jsem měl dobrý pocit, že namísto marné snahy hájit se proti jeho předsudkům jsem raději poukázal na nedostatky v jeho logice.
Vlastimil Fürst
Izrael: Problém Evropy?
Kdekdo dělá z Palestiny problém, za který nese odpovědnost Izrael. Co tak tutéž logiku extrapolovat o krok dál: Odpovídá Evropa za Izrael?
Vlastimil Fürst
Jedna modrá paralela
V roce 2020 lidi vyhnala do ulic smrt George Floyda, v roce 2023 zase izraelská ofenziva v Gaze. Co to má společného? Překvapivě hodně.
Vlastimil Fürst
Suverénní … ač bez-zbraní?
Na plakátech opozičních stran nezřídka vidím sliby suverénního Česka, omezení zbrojení – a investicí do bydlení. Jde to vůbec skloubit?
Vlastimil Fürst
Mizogynní pohádka
Feministické pohádky už byly. Zkusme pohádku v mizogynním střihu, a přesto s hloupým Honzou v titulní roli.
Vlastimil Fürst
„Holky těžší to maj.“
Od mateřství přes společenské očekávání až po postavení na pracovišti: Mají ženy těžší život, než muži?
|Další články autora
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Ruská delegace už je na Aljašce, v Anchorage protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace už ve většině přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který...
Aplikace pomáhají, pojišťovny přispívají. Ale mohou se mýlit, varují lékaři
Premium V Česku přibývá mobilních aplikací zaměřených na zdraví, po kterých lidé sahají stále častěji. Za...
Škodí motoristům. Ředitel Barum Rally údajně nechal Turka vyškrtnout ze závodu
Europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek se v pátek objevil ve Zlíně na...
Návrat supervelmoci. Putin chce summit s Ukrajinou jako okrajovým tématem
Přímý přenos Ruský prezident Vladimir Putin letí na summit se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na...
V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů
Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 136
- Celková karma 15,78
- Průměrná čtenost 1508x
Píšu i o tématech, ve kterých postrádám formální vzdělání, ale dění ve společnosti mě nutí udělat si na ně názor.
Závěrem, mého tátu asi znáte lépe, než mně.