Pošty versus počty aneb DPH 43%

Za chyby se platí. Česká pošta si za „služby“ svých celních diletantů účtuje 423,50 Kč a aspoň dočasně mě o dalších 1998 Kč ochudily.

Začalo to nevinně. Objednal jsem si dvě počítačové skříně z Ukrajiny. Zakázková výroba, šikovný řemeslník. Osvobození od cla žel ale neznamená, že by u zboží neproběhlo proclení – je třeba zaplatit DPH.

Výpočet DPH se sice na základní škole neučí, ale na druhém stupni se naučíte vše potřebné. Přepočet z cizí měny – jednoduché násobení nebo trojčlenka. Sto hřiven (₴) odpovídá přibližně 57,3 Kč. Zboží stálo ₴13600, doprava za ₴1600. V přepočtu cca. 8709 Kč. Při sazbě 21 % činí DPH z této částky 1829 Kč. Středoškolsky vzdělaný člověk s maturitou to snad do dvou minut vypočítá, a správně.

Drobná komplikace

Ale ouha. K jedné skříni objednaný PCIe riser byl o centimetr kratší. Jelikož celá zakázka byla trochu v prodlení, zčásti vinou ruských náletů na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, výrobce jako gesto dobré vůle odeslal první skříň zvlášť, aniž by mi účtoval cokoli navíc za dopravu. Takže, jedna faktura, dvě zásilky. „To nezní jako zásadní problém”, říkal jsem si. (Omyl.)

Vyplňuji formulář, počítám: Skříň, příplatek za lak, RGB pásek, ₴5000. Dopravu rozpočítám rovným dílem, ₴800. Přiložím fakturu. Daň 21 % z 3323 Kč činí …

1903 Kč?! Jak se tohle stalo? Při pohledu na přiložený výpočet vidím, že uvedená fakturovaná částka je ₴13600, tedy plná cena všeho zboží. Částka v korunách neodpovídá, zjevně jsou v ní zahrnuty neuvedené položky. Celní deklarant se vůbec neobtěžoval podívat na vyplněný formulář a práskl tam čísla z faktury.

Tou dobou už mám vyplněný formulář ke druhé zásilce. Do něj jsem uvedl ₴8600 za součástky a ₴800 dopravu. O něco dražší skříň na míru, plus podsvícení loga. 5386 Kč, dražší sranda, ale co, musím si občas udělat radost …

S obavami, aby mě opět nenatáhli na dani, reklamuji výpočet daně k první zásilce a žádám je o porozumění, že faktura byla rozdělena na dvě samostatné zásilky. Z nabízených dvou možností posléze volím, že nebudu první zásilku reklamovat, pokud tím je druhá považována za zdaněnou. O den později se mi seniorní pracovnice pošty omlouvá, že to není možné, že si spletla zásilku.

V úterý jsem dostal zprávu celní deklarantky, která se mě ptala, jak jsem z faktury vypočítal těch 8600 hřiven. To mě naplnilo nadějí, že tentokrát nebyl formulář vytištěný na toaletní papír. Vysvětlil jsem, že 700 hřiven za dva kusy podsvícení na faktuře jsem vydělil dvěma.

Ve středu večer jsem dostal radostnou zprávu, že zásilka už je na cestě.

Jak se z 8600 hřiven stalo 9862 Kč, to už mi hlava fakt nebere.

Od seniornější úřednice jsem se později dozvěděl, že bylo uvedeno dopravné 8000 hřiven. Celní deklarantka odvedla dobrou práci u ceny zboží, žel se ale dopustila překlepu o jednu nulu (v můj neprospěch) u dopravného a vynechala kontrolu. Drobná chybička, která zákazníka (aspoň dočasně) vyjde na 866 Kč.

Sečteno a podtrženo

Mám tedy potvrzeno, černé na bílém, že DPH 21 % z 8709 Kč nemusí být nutně 1829 Kč. Výpočet DPH totiž není zcela exaktní věda. Kromě vstupních hodnot závisí i na dalších faktorech, zejména na tom, nakolik správně dokáže celní deklarant opsat obsah formuláře do systému celního úřadu.

Oba poplatkové lístky jsem při převzetí zaplatil v plné výši. Nebudu riskovat, že po nezaplacení „výkupného“ se již nikdy neshledám se svými zásilkami, a že je odešlou zpět odesilateli. Celkem jsem zaplatil 4675 Kč: 1829 Kč DPH ze zboží a přepravy, 700 Kč + 147 Kč DPH poplatek poště, a 1998 Kč přeplatek na DPH.

Kromě toho spousta času ztraceného psaním e-mailů, a ty nervy s tím. Omluva slovy „ještě jednou se omlouvám za komplikace“ působí celkem impotentně. Slova jsou levná, zato celní diletantství mě vyšlo na 847 Kč, plus napáchané škody. A zatímco přeplatek mi bude vrácen pouze „pokud celní úřad naší žádosti vyhoví“, pošta už poplatek za zfušovanou práci svých úředníků vybrala při doručení.

S Českou poštou jsem zažil i pozitivní zkušenosti, loni v prosinci mi doručili těžký balík plný deskových her až před dveře, žádná zvonkohra. Žel, Praha 120 jim dělá takovou ostudu, že se příště celé poště rád vyhnu, kdykoli jen to bude možné.