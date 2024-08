Obezřetnost je nejlepší obrana

Kromě mobilních zombií, které zírají do svého zařízení a moc nevnímají okolí, občas vídám i lidi, kteří mají velká sluchátka na uších a okolní realitu, zdá se, vytěsnili naprosto dokonale. Většinou jsou to mladé ženy.

Uvoďme si téma ostražitosti dvěma krátkými příběhy.

Skřípění kovu o kov

Pár let nazpět v létě se mi před očima odehrála hrozivá scéna. Přede mnou šla celkem hezká mladá dáma se sluchátky na uších. I když přecházela silnici, byla v naprosté pohodě a užívala si nejspíš nějaký elektronický fujtajbl.

Kdo rozhodně v naprosté pohodě nebyl? Řidič tramvaje, který „dupnul“ na brzdu. A cestující, kteří se kvůli prudkému brždění dost možná i natloukli.

Dívka volným krokem přecházela přechod. Neslyšela zvonění šaliny ani skřípění jejích kol o koleje. Přední část vozu ji minula možná o půl metru, pokud vůbec. Nebýt pohotové reakce řidiče, dostalo by se jí obzvlášť tvrdé srážky s realitou. Holka se ani neohlédla a neměla tušení, jak blízko byla smrti.

Ztracená v bílé tmě

Navečer, asi deset let nazpět, jsem šel domů z práce. Ujel mi spoj do Přízřenic, tak jsem jel k Avionu s tím, že zbytek dojdu pěšky. Byla zima, sněžilo. Na zemi byl čerstvě napadený prašan, takže jsem si procházku patřičně užíval. Za lávkou přes Svratku jsem si všiml postavy v dálce, která šla volným krokem.

Šel jsem o něco rychleji, a jak jsem se přibližoval, postava nabírala v bílé tmě jasnější obrysy. Dlouhé vlasy, ženská postava, na uších obrovská sluchátka. Potemnělou ulicí kráčela v naprosté pohodě a asi si tu hudbu opravdu užívala. Neměla naprosto tušení, že se k ní zezadu blíží chlap a už je téměř na dosah …

Na kapesníček nalije omamnou látkou a nic netušící oběti jej přitlačí k obličeji. Návrat do reality nemá dlouhého trvání. Výkřik, tlumený rukou s kapesníčkem, v liduprázdné ulici nikdo neslyší. Holka se snaží vysmeknout a zápasí nečekaně dobře. Jenže po chvíli už k násilníkově úlevě ztrácí vědomí …

Inu, tohle její realita nebyla. To byly jen divoké představy, co se mohlo snadno stát, kdyby na mém místě byl sexuální predátor, připravený uskutečnit své zlé úmysly. Práci by měl sakra snadnou. Trochu mi to znechutilo zbytek procházky.

Komentář

Vytěsnit realitu je stejně snadné i marné jako strčit hlavu do písku. Realitu to nijak nezmění. Pouze z ní (dočasně) unikne mysl, tělo je v ní přítomno i nadále.

Pokud po srážce s realitou zůstane na zemi tělo ležet bezvládně, může společnost truchlit a hledat způsoby, jak tomu předejít.

Lepší policejní práce při identifikaci a sledování potenciálních pachatelů?

Masivní plakátová kampaň vyzývající násilníky, aby to nedělali?

Povinné nadchody a podchody mimo pěší zóny, i v nejzapadlejší dědině?

Zákaz vycházení mužů mimo své bydliště po 22. hodině?

Role státu v zajištění bezpečnosti svých občanů může být společensky velmi přínosná. Dobré zákony a jejich vymáhání mohou spoustu rizik výrazně snížit. Ačkoli, progresivně-liberální politici ze státu dělají snad až opatrovatele.

Žel není v silách státu předejít všem hrozbám a zároveň vám nechat svobodu jednat rizikově. Odpovědnost za své bezpečí musí každý nést sám, aspoň zčásti.

Holka z prvního příběhu mohla nejen předcházet vlastní záhubě, ale i traumatické zkušenosti řidiče a cestujících, kterou svým nezodpovědným chováním zavinila, přestože sama z toho vyvázla naprosto nedotčená, a žel i nepoučená.

Ve druhém příběhu vinu nesl v plném rozsahu násilník, který byl naštěstí pouze imaginární. A přesto, ostražitější oběť by měla lepší vyhlídky násilníkovi utéct, ubránit se, nebo ještě lépe: Zcela jej odradit od pokusu o to, co měl za lubem.