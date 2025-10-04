Nestačilo!
Nejednou mi bylo líto nějaké politické strany, když těsně nedostala přes 5 % kvórum. Velkým stranám volební systém vyhovuje, dokud nedojde k poklesu jejich popularity a k jejich odchodu na smetiště dějin. Neočekávám, že by snad v dohledné době došlo k jeho úpravě.
V minulých volbách pohořeli komunisté poprvé od roku 1925, a kromě nich propadli i sociální demokraté. Konec komunistů ve sněmovně mi udělal nemalou radost a vláda „pětikolky“ byla přímým důsledkem.
Letos se směsice malých stran pokusila o návrat pod značkou Stačilo!, ale ouha – nestačilo to navzdory tomu, že šlo o nepřiznanou volební koalici se zastoupením obou výše zmíněných stran.
Rekordní výsledek ANO tak může opět narazit na slabší výsledky svých minulých koaličních partnerů. Čeká nás vyjednávání o koalicích. Kolaps Stačilo! zůstává varováním pro strany, které vládu s ANO zvažují.
Přeji tedy komunistům i sociálním demokratům příjemný pobyt na smetišti dějin a děkuji jim za propadnutí hlasů několika set tisíc lidí, kteří při volbě mysleli především na své sobecké zájmy, bez ohledu na budoucnost i na geopolitickou situaci v Evropě.
Vlastimil Fürst
