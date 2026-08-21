Nácek křičí: „Náckové!“
Pro levičáka západního střihu je dostatečným důkazem vašeho „nacismu“ už jen podpora jiných lidí, kteří (podle nich) zastávají nacistické ideály. Přiznejme tedy na chvilku jeho argumentu váhu, a podívejme se, s kým se přízní on: Západní konzervativci a nacionalisté? V žádném případě! Palestinský nacionalismus? To je jiná.
Prvotní počátky palestinského nacionalismu se datují do dvacátých let minulého století. Tehdy byl de-fakto lídrem palestinských Arabů velký muftí Amin al-Husajní. Ten byl od počátku silně antisemitský. Zpočátku zastával panarabismus a začlenění do Sýrie, ta ale byla francouzskou kolonií a Palestina britskou. Nikdo netušil, že to nepotrvá další stovky let, a tedy palestinský nacionalismus pro něj začal dávat víc smysl.
Když se ve třicátých letech neúspěšný rakouský malíř stal úspěšným německým diktátorem, Amin al-Husajní se hodně inspiroval. Během války i nabízel Hitlerovi, že Palestinu etnicky vyčistí od Židů, stýkal se s Hitlerem i dalšími nacistickými pohlaváry, a rekrutoval do Waffen-SS Bosenské muslimy, jimž dal i zdravici pravicí.
Pak se Třetí říši přestalo dařit a jednoho dne Hitler pozřel jed a pro jistotu si ještě ustřelil hlavu. Krátce nato v Německu nacismus skončil. Nuže, nestalo se to jen tak přes noc, dvanáct let indoktrinace nechalo své následky. Německo bylo okupováno dalších čtyřicet let.
V Palestině to ovšem neskončilo, tam to teprve začínalo pořádně vřít. Británie a Francie sice vyhrály válku, ale jejich koloniální impéria se začala hroutit. A když se v Palestině stávali Britové terči teroristických útoků jak ze strany Palestinců, tak i Židů, tak jednoho dne prostě odpluli.
Židé, kteří přežili Holocaust a rozhodli se odcestovat na území Palestiny, najednou zjistili, že jedny nacisty sice přežili, ale jsou tady další, kterým se musí postavit se zbraní v ruce, jinak budou vyhlazeni. Další náckové, kteří nebyli dobyti a okupováni Spojenci, ale naopak od nich získali nezávislost.
Dnešní politická reprezentace Palestiny vyznává stále stejné ideály: Vyhlazení Židů je přednější vlastní prosperitě. Izraelský stát nemá podle nich právo na existenci na sebemenší rozloze. Žádná dostatečně dlouhá okupace spojená s deradikalizací zde neproběhla, i s ohledem na neustálý diplomatický nátlak z mnoha stran, i podporu palestinského boje proti Izraeli ze strany mnoha muslimských států.
Tomuhle ten západní „progresivní liberál“ přizvukuje, za tohle se staví, a přidává k tomu ostrakizaci židovských studentů, snad i fyzické napadání Židů. Dělá to v rámci svého boje proti „Sionismu“, byť za antisemitu se nepovažuje. Vás pak nazve náckem za umírněný konzervativní postoj, jako například preferenci vlastní kultury oproti kulturám cizím.
A přitom sám má k náckovi mnohem blíže, než vy.
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