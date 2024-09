Mezi dvěma kolektivismy

Coby přesvědčený individualista mám už nějakou dobu docela problém. Který dav je mi bližší, pokud budu muset zvolit tu „správnou stranu“?

Nejsem fanda konzervativismu. Jako malý kluk jsem se jím cítil být utlačovaný, když jsem někde vybočoval z řady a někteří spoluvěřící mé chování považovali za nehodné syna kazatele. Příkazy a zákazy mi připadaly moc svazující.

Konzervativismus si dává za cíl chránit to, co nám předaly předchozí generace. Zákonitě to vede ke kolektivní kultuře, protože k ochraně kultury našich předků musíme svůj hodnotový žebříček a normy chování vštěpovat malým občánkům už od dětství a dbát na jejich dodržování i v dospělosti, což jsem tak těžce nesl.

Poslední dobou ovšem začínám vnímat kolektivní chování i na straně, která sama sebe označuje za liberální. Právo mít jiný názor a nebýt za něj pranýřován se dávno vytratilo a namísto něj i zde vzniká nějaká kolektivní kultura.

I „liberalismus“ vštěpuje hodnotový žebříček a normy chování malým občánkům od útlého věku. Ovšem jeden značný nedostatek je, že co se v dětství naučím, to už v rané dospělosti zastará a pokud si nebudu svůj hodnotový žebříček ani své chování aktualizovat podle kolektivního vědomí, časem tvrdě narazím.

Osobně nesouzním ani s jednou z těchto kolektivních identit.

Necítím povinnost udržovat ve zcela nezměněné podobě to, co nám předali naši předci, domnívám se, že příliš zkostnatělá tradice brzdí pokrok.

K čemu ovšem pokrok, který je nevyzpytatelný? Když kultura mutuje snad rychleji, než koronaviry, tak musím být neustále ve střehu. Jinak hrozí, že se zastaráním mých postojů stanu kolektivním nepřítelem. A právo na svůj názor budu možná muset obhajovat i před soudem, pokud budou „liberálové“ u moci.

Dříve jsem se shlížel v liberalismu. Dnes mám lepší vyhlídky, že přesvědčím „starou konzervu“ o nutnosti reformy, než že najdu společnou řeč s „liberálem“, který by se za svou čerstvě aktualizovanou pravdu snad i bil na život a na smrt, alespoň tedy do té doby, než z kolektivního vědomí přijde nová aktualizace.