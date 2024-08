Konečně muži nemají mlčet

Máme tady kampaň „Nemlčte a zasáhněte”, která si klade za cíl bojovat proti sexuálnímu obtěžování. Tentokrát ve veřejné dopravě, se zaměřením i na nečinné přihlížející. Trochu mi to zavání po #MeToo.

Můžeme se těšit na příspěvky (zejména žen) na sociálních sítích, které barvitě popisují negativní zážitky z hromadné dopravy. Není moc zajímavého na tom, když napíšete „Jezdím hromadnou dopravou denně a za posledních pět let jsem nebyl(a) svědkem ani obětí sexuálního obtěžování“. Na tom moc lajků nenasbíráte.

Na(ne)štěstí traumatické zážitky jsou často dost silné a člověk na ně nezapomene, takže i zralé ženy, jako například dnes Světlana Witowská na 𝕏, budou sdílet velmi barvitě i třicet let staré zážitky, jako by to bylo včera. Záplava negativních zážitků v mediálním prostoru následně vytvoří dojem, že muži jsou obecně nebezpeční a oplzlí tvorové, kteří do hromadné dopravy snad ani nepatří.

Budeme opět vybízeni k bezmezné důvěře všem ženám? Kampaň #MeToo slavila po této stránce docela úspěch, než důvěru narušilo zjištění, jak moc ji zneužívají ženy s poruchami osobnosti skupiny B, aby zničily život mužům, kteří v tom byli byli v lepším případě nevinně, v horším případě sami obětmi násilí.

Paradoxem je také výzva ke snížení a zároveň zvýšení pozornosti: Nežádoucí pozornost je odsuzována (jedna starší dáma nedávno dlouze zírala na můj účes, který toto léto nápadně připomíná číro). Zároveň nás ale vyzývá, abychom naopak pozornost svému okolí věnovali a vložili se do nežádoucích situací.

Muži tedy po dlouhé době nejsou progresivně-liberální kampaní vyzýváni k mlčení ani nečinnosti, což je jedno významné plus.

Na závěr zapátrám i já ve své paměti, po nežádoucích zážitcích z MHD. Byť teda sám mohu říct, že za posledních pět se toho moc nepřihodilo.

Jel jsem v Brně nočním rozjezdem, zdržel jsem se v práci. Seděli naproti sobě muž a žena. Muž měl svůj oděv poněkud poblitý. O několik zastávek později jsem se dozvěděl pravděpodobnou příčinu: Žena sedící naproti němu jej tentokrát ohodila podstatně víc, a zápach zvratků tekoucích po podlaze autobusu mě přiměl vystoupit raději o dvě zastávky dříve a zbytek cesty ujít pěšky.