Jedna modrá paralela

V roce 2020 lidi vyhnala do ulic smrt George Floyda, v roce 2023 zase izraelská ofenziva v Gaze. Co to má společného? Překvapivě hodně.

Proč se lidé tak bouří, když zemřel jeden násilný recidivista, při zatýkání navíc notně zfetovaný fentanylem? A proč jim tak krvácí srdce pro národ, který ani okolní arabské státy nemají moc v lásce? Přitom se vlastně nestalo nic nezvyklého: Ve Spojených státech Amerických podle statistik FBI bylo v roce 2023 zavražděno přes deset tisíc černochů. O většině z nich jste v životě neslyšeli, byť by snad i měli čistý trestní rejstřík. Války v Sýrii a v Jemenu stály život přes milion Arabů. A v Jemenu vedly ke hladomoru, kde umíraly malé děti. Přesto větší vášně budily desítky tisíc mrtvých a údajný hladomor v Gaze. Žel, když černoch zabije černocha nebo Arab Araba, moc lidí to netrápí. Ale když černocha zabije policie a když Araba zabije Izraelec, západní civilizace je zaplavená vášnivými protesty „progresivistů“. Když se touto optikou podíváte na současné a nedávné dění, věci najednou začnou dávat smysl. Protestující prostě: nemají rádi policii

a nemají rádi stát Izrael popř. jeho většinovou populaci – Židy A mezi těmito skupinami protestujících je značný ideologický překryv.