Jedenáct rozhněvaných žen
Stejně jako zmíněná hra, jejíž ztvárnění z roku 1957 je legendární, i zde se ukázalo, že systém dvanácti porotců rozhodující o vině či nevině má svá nezpochybnitelná pozitiva. Vyjádřeno stručně – víc hlav víc ví. A někdo může mít na věc odlišný názor, než většina, což pak vede k diskusi.
Tolik k podobnostem, dále už převažují opaky.
V divadelní hře se rozhoduje o osudu mladého muže, který údajně zabil svého otce, přičemž jako důkazy zde slouží svědectví dvou sousedů. V soudním procesu z Massachusetts se rozhoduje o osudu matky, která zabila své tří děti a pak se pokusila o sebevraždu.
V divadelní hře se téměř všichni shodnou, že mladý muž je vrah, načež sudí č. 8 objasní, proč má o jeho vině pochybnosti. V Massachusets naopak od počátku převládá snaha větší části poroty ženu osvobodit.
A zatímco ve hře se situace postupně vyvíjí, až se nakonec podaří dosáhnout nečekaného výsledku, v reálném letošním soudním procesu se podařilo dosáhnout výsledku 11:1 ve prospěch neviny, což znamená, že se porota neshodla a asi bude nutné proces zopakovat s novou porotou.
Žel se liší i dohra. Ve filmu byla identita porotců tajná pro jejich bezpečí. V reálném letošním procesu byla vyzrazena totožnost černého muže, který se vzepřel většině. Muž musel pro bezpečí sebe a své rodiny opustit svůj domov a skrýt se na blíže neuvedené lokalitě.
Přeji mu bezpečí před zuřivými davy demokratů, kteří by rozhodně byli komfortnější, kdyby mohli svůj hněv cílit na bílého muže, „utlačovatele žen i menšin“, ale přesto pořádají hon na černocha jako za starých „dobrých“ časů, zatímco republikány označují za rasisty.
Média s levicovým biasem se předhánějí v hledání jeho minulých přečinů a problémů, zatímco litují ženu, která uškrtila své tři děti.
Senátor Ron DeSantis nabídl porotci azyl, snad i s ohledem na ubezpečení nových porotců, kteří se soudního procesu ujmou, že se hlasováním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nedostanou do bezvýchodné situace.
Několik porotkyň se v médiích vyjádřilo k zasedání poroty. Například porotkyně Kellie Farina vyjádřila svou frustraci slovy:
„Nemohl se přenést přes to, že (Lindsay) brutálně zabila své děti“.
Zdroje:
Holdout Juror in Lindsay Clancy trial speaks out (The Guardian)
Politický komentář Meiry K (YouTube)
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Píšu i o tématech, ve kterých postrádám formální vzdělání, ale dění ve společnosti mě nutí udělat si na ně názor.
Závěrem, mého tátu asi znáte lépe, než mně.