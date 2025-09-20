Je Antifa teroristická organizace?
Kořeny Antify sahají zpátky až k německé Antifaschistische Aktion, která vznikla v Německu v roce 1932, necelý rok před nástupem nacistů k moci, na popud Komunistické strany Německa. Bojovala proti fašismu i sociální demokracii a po vzestupu Hitlera nadále fungovala v ilegalitě.
V poválečné době začaly vznikat různé menší protifašistické skupiny, které se začaly spojovat do sítí a spolupracovat. Fašismus ještě nebyl zcela vymýcený a cílem těchto skupin bylo s ním i nadále bojovat.
Antifa je dnes v první řadě definována opozicí vůči fašismu, ale jelikož se nevymezuje vůči komunismu (či marxismu obecně), dává logiku, že mezi militantními antifašisty budou tyto živly hojně zastoupeny.
Anticom
V USA existuje také Anti-Communist Action, skupina, která sama sebe označuje za „pravicovou odpověď na Antifu“.
Podobně jako Antifa se i Anticom definuje opozicí (vůči komunismu), namísto vlastní identity. Je logické, že mezi militantními antikomunisty budou hojně zastoupeni bílí rasisté, neonacisté a podobné živly.
Evidentně je to úspěšná marketingová taktika, definovat svou identitu na opozici vůči něčemu, co je obecně vnímáno negativně. Je to sice nečestné a manipulativní, ale přináší to úspěch a příznivce. (Vidíme to například i u protikorupčních hnutí bez vlastního programu.)
Teroristé?
K prohlášení Antify za teroristickou organizaci došlo krátce po atentátu na Charlieho Kirka. Napojení atentátníka na jakoukoli extrémistickou organizaci je nejasné. Prezident Trump ale uvedl, že násilí a terorismus jsou důsledky démonizace politických oponentů.
Označení Antify za „zahraniční teroristickou organizaci“ nemá dle BBC zásadní vliv na americké občany, může ale vést k zatčení či deportaci cizinců spojených s Antifou. Zato označení za „domácí teroristickou organizaci“ není v pravomocích prezidenta.
Zásadní je ale uvědomit si, že každý extrém vyvolává reakci.
Každý čin extrémistů legitimizuje opačný extrém. A pokud Trump zůstane pouze u boje s extrémní levicí, osmělí tím extrémní pravici k více činům a to jen přidá levicovému násilí na společenské přijatelnosti.
