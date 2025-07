Izrael: Problém Evropy?

Kdekdo dělá z Palestiny problém, za který nese odpovědnost Izrael. Co tak tutéž logiku extrapolovat o krok dál: Odpovídá Evropa za Izrael?

Evropa byla poměrně silně antisemitská od středověké Doby temna až do poloviny dvacátého století. Myšlenka Židovského státu se v reakci na tento útlak a existenční hrozbu zrodila v Evropě, a stejně tak i muž, který ji formuloval, Theodor Herzl.

Pár desetiletí nato začínali nacisté s protižidovskou propagandou. Žádná evropská země neposkytla azyl židovským uprchlíkům. Následovala asi nejvíce systematická genocida v dějinách lidstva. A několik pogromů nastalo i po porážce Německa.

Logikou, kterou používáme na vztah mezi Izraelem a Palestinou, jsme zcela zodpovědní za Sionismus: Ze strany Židů je to jen reakce na to, co jsme páchali. Proč v dnešní sebemrskačské době, kdy naše civilizace může prstem ukazovat pouze sama na sebe, se Židům této výsady nedostává a na Izrael (i na ně) se ukazovat může?

Pokud chceme být konzistentně progresivní, měli bychom coby Evropa vzít veškeré problémy Izraele i Palestiny na sebe, a odčinit své hříchy minulosti alespoň zčásti tím, že poneseme jakékoli finanční břemeno, které problém vyřeší, a klidně i odkoupíme kus území někde v Evropě, aby tam mohl přesídlit Židovský stát, pokud na to Izrael přistoupí.

V opačném případě shazujeme vinu na oběť, pro což anglický slovník progresivní levice má ustálené slovní spojení – „victim blaming“. Co hůř, shazujeme na oběť vinu svou vlastní (popř. našich předků). Ale trápí to vůbec někoho s „probuzeneckým“ světonázorem?