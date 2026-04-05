„Hrozná zvěrstva“ západu
Při náletu na Chameneího zemřela i jeho čtrnáctiměsíční vnučka (Modern.az), tvrdí to íránská agentura Fars. Malá Zahra nemůže za zločiny svého děda či strýce, její smrt je tragická.
Proč se ale tolik lidí zajímá o osud vnučky jednoho zlodědka a školaček v Minábu, ale proti zločinům Íránu vůči svým vlastním lidem (a to i dětem) nejspíš neřeknou vůbec nic?
Co Írán dělá svým dětem?
Během války s Irákem posílal Írán do boje i dětské vojáky, asi 36 tisíc padlo v boji. (Amnesty International). Ostatně, totéž se děje i dnes – Írán oficiálně snížil hranici na dvanáct let. Neoficiálně? Jedenáctiletý Alireza Jafari zemřel při náletu na budovy milicí Basídž, pomáhal tam (spolu se svým devítiletým bratrem) svému otci.
Milice Basídž slouží k útlaku civilních obyvatel a podílely se také na masakrech civilistů v lednu 2026, při kterých zemřelo minimálně 30 tisíc lidí. Milice střílely do civilistů automatickými zbraněmi.
Také došlo k otravě několika tisíc školaček a studentek, které si vyžádaly jejich hospitalizaci. Tato série chemických útoků začala v listopadu 2022, poté, co dvaadvacetiletá kurdská holka Mahsa Amini zemřela na následky policejní brutality. Její zločin? Neschovala pečlivě své vlasy v hidžábu.
Íránský režim zde vinil zahraniční aktéry nebo masovou hysterii, ovšem skutečnost, že dívky ve školách sundávaly hidžáby a strhávaly obrazy Nejvyššího Vůdce budí důvodné podezření (Reuters).
Co si přejí Íránci v exilu
Podle statistik mezi Američany íránského původu (PAAIA) s nálety na Írán souhlasí 58 % respondentů, 60 % považuje změnu režimu za hlavní cíl, kterého by se měla vojenská operace snažit docílit, 59 % považuje Rézu Pahlavího za nejvhodnějšího lídra, a 50 % jej také považuje za jedinou osobu, která může dovést Írán k demokracii.
Naopak se 48 % obává, že stávající režim (nebo ještě tvrdší složky v něm) zůstane u moci, 43 % lidí se obává civilních ztrát, 45 % si nepřeje, aby Spojené státy americké projevovaly konkrétní preference lídrů, 42 % by naopak podporu jejich lídrů uvítalo. 46 % lidí klade důraz na humanitární pomoc Íránu, 37 % na svobodný internet.
Fitness trenér Ali z Lorestánu sdílel v lednu video, kde popsal masakry, které se děly v ulicích Íránských měst. Byl poté stíhaný policií, a utekl přes hory do Iráku, jen v lehkém oblečení a s malým batůžkem. Dnes žádá na Instagramu Ameriku a Izrael o pomoc s vojenským výcvikem mladých Íránců (včetně sebe) a za svobodu je ochotný opět nasadit život.
Aktivistka íránského původu Elica Le Bon dlouhodobě kritizuje íránský režim, před kterým utekli už její rodiče. Sama se už narodila v Londýně. Kromě íránského režimu se ale pouští i do kritiky západních liberálů: v Call me Back podcastu mimo jiné popisuje infiltraci západu marxismem v 60. a 70. letech a z toho vyplývající světonázory.
Komentář Západní narativy v čele
O zlém západním imperialismu toho mí rodiče slyšeli celkem hodně: Ve školách, v televizi, a celkově všude. Sovětský imperialismus byl mezitím označován za internacionální boj za svobodu.
Západní svět tuto historickou zkušenost nemá a i u nás se postupně vytrácí. A tak zjednodušené vnímání světa optikou útlaku, obohacenou o rasovou a náboženskou motivaci (mimo jiné) opět přináší černobílé vidění světa, se zajímavým zvratem: Bílá strana je ta špatná.
Hodní hnědí bojovníci proti zlému bělošskému imperialismu. Na jejich stranu se staví LGBTQ+, feministky, levice obecně: Je to koalice lidí, kteří by si přáli de(kon)strukci západní společnosti. Za bílé kolonizátory jsou považováni také Izraelci. (Viděl levičák někdy Mizrachim Židy?)
Podobné koalice ovšem vznikaly už dříve v minulosti. Například v Íránu v roce 1979 se proti smrtelně nemocnému šáhovi stavěli nejen islámisté: Levičáci a liberálové jim byli zpočátku dobří. Po úspěšné Íránské revoluci je ale urychleně poslali do vězení nebo na popraviště.
Pokud „útlocitným“ lidem ze západu vadí i zločiny íránského režimu, pouze o nich moc nemluvili, protože o nich neslyšeli: Myslí si snad, že vojenská intervence není potřebná, že stačí odletět do Teheránu na turistické vízum a vyčinit tamní vládě?
Tady na západě, kde je „všechno špatně a nejhorší“, se vláda kritizovat dá. Dokonce ani za politicky motivované výtržnosti nejspíš neskončíte ve vězení (nebo jen velmi krátce). V Íránu stačí jedno video na Instagramu a už vám chystají oprátku, a i cizincům reálně hrozí, že pokud se režimu znelíbí, nebudou vyhoštěni, ale popraveni.
Předčasné závěry
Jsem zatím dalek toho, hodnotit americko-izraelskou vojenskou operaci v Íránu. Ale rozhodně se nenechám emočně vydírat íránskou agenturou Fars, která (nám o smrti Zahry klidně může i lhát) a nebudu vykřikovat, že je vojenskou operaci nutné předčasně ukončit.
Právě to by vedlo k většině těch věcí, kterých se Íránci žijící v Americe nejvíc obávají. Ten zlý režim padnout musí: Terorizuje vlastní obyvatele, ničí Libanon a Jemen, a podporuje teror po celém světě. Hlásá zkázu Izraeli a Americe a snaží se vyrobit atomovou bombu.
A nic z toho se nezmění, pokud se po několika týdnech náletů Izrael a USA stáhnou. Nezbývá, než přát Donaldu Trumpovi aspoň moudrosti a trpělivosti, byť z jeho výroků musím soudit, že obojího má pomálu.
Vlastimil Fürst
Píšu i o tématech, ve kterých postrádám formální vzdělání, ale dění ve společnosti mě nutí udělat si na ně názor.
Závěrem, mého tátu asi znáte lépe, než mně.