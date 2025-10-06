Gratuluji pirátským poslankyním

Ženy ve sněmovně obsadily třetinu křesel, mimo jiné díky počinu voličů Pirátské strany, kteří kroužkovali více, než minule.

Piráti získali osmnáct křesel ve sněmovně. Hned v patnácti z nich budou sedět ženy. Takto výraznou většinu nezískaly pirátské poslankyně rozhodnutím stranických orgánů, které sestavovaly kandidátní listiny. Byl to hlas lidu, který v zastupitelské demokracii nezbývá, než respektovat.

Zastoupení žen v politice je dlouhodobě nízké. Letošní volby ženám přinesly rekordních 67 křesel, což pořád ještě zdaleka není rovné zastoupení. Z tohoto úhlu pohledu můžeme počinu pirátských voličů tleskat, vyvažují tuto dlouhodobou nerovnost.

Trochu jiný kroužkový masakr, než čtyři roky nazpět od STANu. Ani tentokrát jej ale nevidím ryze pozitivně.

Problém hyperkorekce

Ve Středočeském kraji získali oba pirátské mandáty muži: Ivan Bartoš a Samuel Volpe. Tento kraj se stal výraznou anomálií: Jinde obsadily přední příčky ženy. Ani Zdeněk Hřib nepřekonal v Praze Olgu Richterovou.

A tím jsme všechny muže vyjmenovali. Předsedové (bývalý a současný) a jeden šťastlivec, který vykroužkování těsně unikl. Voliči (alespoň ti, kteří se obtěžovali volební lístek jakkoli upravit) upřednostnili ženy.

Ostatní pirátští muži si o křesle ve sněmovně i nadále můžou nechat jen zdát. Chybí jim nějaké kvality? Rozhodně.

Na vrcholovou pirátskou politiku žel nemají vaječníky.

Autor: Vlastimil Fürst | pondělí 6.10.2025 10:00

Vlastimil Fürst

  • Počet článků 140
  • Celková karma 15,22
  • Průměrná čtenost 1525x
Profesí jsem programátor. Občas píšu o věcech blízkých mému oboru, protože mě nejen živí, ale i baví.

Píšu i o tématech, ve kterých postrádám formální vzdělání, ale dění ve společnosti mě nutí udělat si na ně názor.

Závěrem, mého tátu asi znáte lépe, než mně.

