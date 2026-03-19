Babišova drahota

Když se za Fialovy vlády zhoršovala globální ekonomická a bezpečnostní situace, byla to „Fialova drahota“. Přinese současná ropná krize podobnou kritiku Babišovi?

Když byla globální ekonomická situace dobrá, Babiš si rád připsal zásluhy, byť se na výsledné prosperitě moc nepřičinil.

Když se globální ekonomická a bezpečnostní situace zhoršovala za vlády Petra Fialy, Babiš rád kritizoval Fialovu vládu za drahotu. Sice Fiala ruskou agresi na Ukrajině nezpůsobil, ale proč si nekopnout, že?

Teď nám zdražily pohonné hmoty. Asi nebudu vinit Andreje Babiše, že zapříčinil válku v Íránu. Současné ceny ropných produktů ale nejsou tak zlé, že by se nedalo jejich dopad výrazně zmírnit dočasným snížením spotřební daně. ODS po tom už volá, vláda zatím tento krok odmítá.

Karta se obrátila: Bývalá vláda může v opozici sbírat levné politické body voláním po radikálních řešeních, bývalá opozice se coby vláda snaží chovat v jednom ohledu zodpovědně (a neubírat ze státní kasy), zároveň ale riskuje vysokou inflaci.

Asi nehodlám vykřikovat „hanba vládě!“ ani nic podobného, byť z naší současné vlády kdovíjak nadšený nejsem. V minulých letech ale Babiš rozdmýchával v lidech hněv vůči vládě namísto snahy kultivovat v nich demokratické kvality.

Na sociálních sítích už jsem narazil na kritiku Babiše, že „to nezvládl“, od lidí, kteří v minulosti nadávali na minulou vládu. Pokud se tedy do něj jeho vlastní hněvivý dav pustí a hrubě mu vynadá, tak byť nemá zásluhy na současné ropné krizi, dobře mu tak – zaslouží si to.

Nebo mu snad moc nechutná jeho vlastní medicína?

Autor: Vlastimil Fürst | čtvrtek 19.3.2026 16:00 | karma článku: 8,78 | přečteno: 81x

Vlastimil Fürst

  • Počet článků 142
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1551x
Profesí jsem programátor. Občas píšu o věcech blízkých mému oboru, protože mě nejen živí, ale i baví.

Píšu i o tématech, ve kterých postrádám formální vzdělání, ale dění ve společnosti mě nutí udělat si na ně názor.

Závěrem, mého tátu asi znáte lépe, než mně.

