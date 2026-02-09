Babiš mocný či nemocný?
Nyní už politický matador, Andrej Babiš, slavil rekordní úspěch. Přesto jde do koalice se stranami, které by před osmi lety snad ani nezvažoval, a přistupovat na jejich snad až skandální požadavky – byť by měli mít mnohem slabší vyjednávací pozici. Jak se to mohlo stát?
Podívejme se na ANO v proměnách času, počínaje rokem 2013, kdy po zátahu policie (který podle Andreje Babiše lze v ČR objednat) padá Nečasova vláda právě včas pro nového politického hráče.
2013 Rychlokvaška na vzestupu
ANO cílí na voliče ODS a obecně pravice, zklamané po aféře premiéra Nečase. Pyrrhovo vítězství Bohuslava Sobotky vede k vládě, v níž marketingově a mediálně silnější partner zvládá sbírat politické body na úkor koaličního partnera a profitovat i z odvolání ministra Babiše.
2017 Všemocný a všeho schopný Babiš
Historický úspěch ANO v roce 2017 přichází mimo jiné na úkor koaličních partnerů z vlády minulé: ČSSD i KDU-ČSL silně tratí. 78 poslanců je hodně silný mandát ve sněmovně, k nadpoloviční většině má ale daleko.
Sněmovna je velmi roztříštěná. Pouze ODS má příležitost složit s ANO dvoubarevnou vládu – ale tuto příležitost si Petr Fiala rád nechá ujít, nechce čerstvě po zotavení strany páchat politickou sebevraždu. Valný zájem vstoupit do vlády nemají ani Piráti, ČSSD, nebo trojice stran, které jen těsně překonaly kvórum: KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Zájem by naopak snad i byl ze strany SPD a KSČM, s nimiž ale nechce do koalice Babiš.
Situaci zachraňuje podpora z hradu: Zeman pověřuje Babiše sestavením vlády, třebaže důvěru ve sněmovně nemá. Babiš reálnou politikou vytvoří dostatečně silný nátlak na ČSSD, aby je přiměl se přidat do vlády, a s tichou podporou KSČM vzniká vláda, která už důvěru získá.
2021 Sbohem, partneři
V roce 2021 ANO ztrácí jen 6 mandátů. Výsledky jsou ale přímo tragické pro ČSSD a KSČM: Obě strany volebně propadají natolik, že volební kvórum 5 % nezdolají. Koalice SPOLU získává navzdory vyššímu počtu hlasů mandátů „jen“ 71 mandátů, uzavírá ale krátce po vyhlášení volebního výsledku koalici se 108 mandáty celkem.
Prezident Zeman netestuje ústavní právo jmenováním vlády ANO bez důvěry sněmovny: Sestavením vlády pověřuje Petra Fialu, kterému rozporuje několik ministrů, z nichž Petra Hladíka přímo jmenovat odmítne. Opozice marketingově profituje z nepopulárních kroků vlády.
2025 Těžké vyjednávání
Rekordní úspěch ANO ve volbách 2025 má hořký došmak: Je to téměř 35 % výsledek, a 80 mandátů, ale strany minulé vlády (včetně Pirátů, kteří byli z vlády odejiti) mají mandátů v součtu hned 92. Což na vytvoření vlády také nestačí bez ochoty jednat s ANO (které by jim za odměnu vycuclo voliče), či se stranami, které sami označují za extrémistické.
Oproti tomu, Motoristé sami slíbili, že pohlídají Babiše a zastaví Fialu, takže vláda s Babišem je pro ně „plán A“. A SPD dlouhodobě proklamuje zájem být součástí vlády: Teď konečně mohou dokázat své voličské základně, že jejich zájem nebyl jen rétorický.
Problém je, že 101+ mandátů může mít ANO pouze s oběmi uskupeními zároveň. Tím je vyjednávací pozice ANO silně oslabena: Oba spojenci jsou si vědomi toho, že je ANO potřebuje a nesloží bez nich vládu, a plně toho využívají. Podpora z hradu se nekoná, prezident Pavel nemá zájem o jednobarevnou vládu ANO. Babiš je pověřen sestavením vlády až poté, co přistoupí na požadavky svých koaličních partnerů.
2026 Bezmocně přihlížející starší pán
Když si Motoristé nárokovali ministra zahraničí, a na jeho pozici Filipa Turka, nemyslím si, že z toho byl sám Babiš nadšený. Když později jeho místopředseda Macinka vyhrožuje prezidentovi republiky, premiér se stahuje do pozadí a snaží se sporu neúčastnit, jakoby snad na tomto politickém marasmu neměl zásluhy.
Ale přitom je to právě on, kdo svou dlouhodobou politickou strategií učinil z ANO neperspektivního koaličního partnera. To on pomohl ČSSD i KSČM opustit sněmovnu. To on vždy trvá na své roli předsedy vlády, i navzdory svému trestnímu stíhání (které sám protahuje svými obstrukcemi). Ani programový překryv nepomůže získat do vlády jiné partnery, než ty dva, které je nucen trpělivě snášet, protože nechce riskovat pád vlády.
Před řadou let promluvil Mirek Topolánek o bezmoci mocných. Mám dojem, že podobnou bezmoc teď prožívá Andrej Babiš.
Mocný pán, nemocný jen touhou po moci – a přesto tak bezmocný.
Zdroje: Seznam vlád Česka (Wikipedia), výsledky voleb na volby.cz, vlastní politický komentář.
Vlastimil Fürst
Gratuluji pirátským poslankyním
A mé gratulace si zaslouží i Samuel Volpe coby jediný pirátský poslanec mužského pohlaví, který není ani nebyl předsedou strany.
Vlastimil Fürst
Nestačilo!
Na volebním mítinku Spolu jsem okřikl hlučné marxistické demonstranty, že komunistů (už) stačilo. Výsledek 4,3 % mi dává za pravdu.
Vlastimil Fürst
Protikorupční populismus
Blíží se volby a politici se budou kasat, kdo je více proti korupci. Někteří si z toho možná udělají celý program. O čem to ale vypovídá?
Vlastimil Fürst
Je Antifa teroristická organizace?
Zakázal „fašista Trump“ opozici proti fašismu? Nebo naopak udělal to, co už měli jiní udělat dávno?
Vlastimil Fürst
Prý jsem fašista
S ohledem na můj postoj vůči Izraeli mě jeden můj známý označil za fašistu, pro mou „obhajobu kolonizace fašistickým státem“.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Na jihu Čech za týden stoupl počet pacientů s rýmou a kašlem o devět procent
Na jihu Čech za poslední týden stoupl počet pacientů s rýmou a kašlem. Hygienici evidují 1114...
Ministerstvo chce nápravu šikany na letecké záchrance v Líních, armáda náčelnici podrží
Ministerstvo obrany chce po armádě, aby přijala nápravná opatření v případu nevhodného chování...
Nikola Zdráhalová na ZOH: Po povedené jízdě zatím drží druhé místo
Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupila na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů....
Aplikace Záchranka v Olomouckém kraji nově nabízí i psychosociální pomoc
Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou ze svých mobilních telefonů snadno a rychle zavolat...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 141
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1556x
Píšu i o tématech, ve kterých postrádám formální vzdělání, ale dění ve společnosti mě nutí udělat si na ně názor.
Závěrem, mého tátu asi znáte lépe, než mně.