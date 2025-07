Zvláštní opoziční počty

Volební plakáty zatím moc nesleduji. Když mi ale kamarád napsal, že bude volit „Stačilo!“, protože ve spojení se SocDem získá tenhle slepenec určitě dvouciferný výsledek, udělal jsem výjimku.

Čekal jsem na šalinu a můj zrak padnul na volební vábničku SocDem. Byla na ní paní Maláčová a také text, který mne šokoval: „NE 5% NA ZBROJENÍ! TO JE PĚTINA STÁTNÍHO ROZPOČTU. TO JE PĚTKA, KTERÁ NÁS BUDE SAKRA BOLET!“

V první chvíli jsem začal přemýšlet o tom, jaké vzdělání mají lidé ve vedení SocDem, když mohou pustit něco takového do tisku. Vždyť za takovou chybu by v matematice dostali kouli už na prvním stupni základní školy. Spočítat pět procent by měl umět každý člověk, který vychodil alespoň pět tříd základní školy a to je většina naší společnosti.

Pak jsem si vzpomněl na památný výrok Miloše Zemana o IQ v našich krajinách a napadlo mne, že to možná není školácká chyba, ale zákeřná lest na ty občany, kteří si i počty prstů na obou rukách počítají na kalkulačce. Uvidí plakát, na něm nejprve pravdivou informaci o tom, že státní rozpočet bude postupně zvedat částku na obranu, až se dostaneme na 5%. Tuto informaci už zcela jistě zaregistrovali, protože tento závazek zpochybňují všichni opoziční politici – z ANO, SPD, STAČILO atd.

No a pak následuje lež. Oněch 5% není pětina, ale dvacetina rozpočtu. Jenže to už ti, kteří si rádi plivnou na současnou vládu, nepostihnou, protože proč by vytahovali kalkulačku na tak snadné počty? Navíc ti, kterým bezmezně věří, by jim přece nelhali? Na lži je tu Fiala.

Tahle pětina není jediný případ divných počtů opozice. Během kauzy, která se týká Bitcoinů, se opozice ohání „miliardami“, které nakradl pan Tomáš Jiřikovský. Tak nějak zapomínají, že Bitcoiny, které měl tento zloděj „v digitální peněžence“, měly v době, kdy mu byly za premiérování Andreje Babiše zabaveny počítače, hodnotu jen několika milionů. Jenže to by při padesáti milionovém dotačním podvodu spojeným s Čapím hnízdem, mohlo znít jako podezřele malý problém. Tak Andrej s Alenkou raději vykřikují něco o miliardách. Opět to není o nevědomosti, ale spíše o záměru napálit ty prostší voliče, kteří netuší, co to ten Bitcoin vlastně je.

Mohu se ale mýlit. Možná v SocDem skutečně neví, že 5% není pětina. Možná ani pan Babiš z té hodné STB, jak sám přiznává, společně s paní Schillerovou, která chce být znovu ministryní financí, netuší, jak je to s hodnotou Bitcoinu. V době zabavení počítačů panu Jiřikovkému byla jeho hodnota oproti té současné jen 0,5%.

Je to past na inteligentní opoziční voliče? Nebo je to v očích naší opozice příliš složitá matematika a chybička se prostě vloudí?