Znám všechny politiky světa

Jako děti jsme těm, co mluvili, jako by snědli všechnu moudrost světa, říkali Brouk Pytlík. Vzpomněl jsem si na to při čtení dnešní ranní zprávy na serveru Novinky.cz.

Reportáž byla o předvolebním mítinku hnutí ANO ve Frýdlantském výběžku. Ačkoli tam Andrej Babiš nekandiduje, loví tam hlasy pro kandidáty ANO, které nikdo moc nezná.

V samotném Frýdlantu se vychloubal: „My jsme jediní, kteří víme, o čem mluvíme. Ti ostatní nemají potuchu, ani jak funguje Evropská unie, že je to boj za zájmy, ani jak funguje velký svět. Jsem s Trumpem mluvil pětkrát, znám všechny politiky světa a samozřejmě naši politici to řeší a radí Zelenskému a Trumpovi...“
Věřím tomu, že mluvil s Trumpem. Jsou si v mnohém podobní. Něco řeknou, pak popřou, že to řekli, aby v následně popřeli, že to popřeli a tak stále dokola.

Andrej Babiš prohlásí, že zná všechny politiky světa a jeho voliči mu i za tento blábol nadšeně tleskají.
Andrej Babiš je pro mne Brouk Pytlík. Jako kluci jsme o těchto lidech říkali: „Všechno zná, všechno viděl, všude byl a kde nebyl, tam se chystá!“ Přiznávám, že u tohoto člověka s jeho minulostí, mne to vůbec nepřekvapuje.
To, co mne zaráží, je skutečnost, že Brouka Pytlíka chce zase volit třetina národa. To pro nás není dobrá vizitka. Nebo si myslíte něco jiného?

Autor: Vlastík Fürst | středa 20.8.2025 7:54 | karma článku: 9,42 | přečteno: 136x

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3401
  • Celková karma 20,63
  • Průměrná čtenost 801x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

