Znám všechny politiky světa
Reportáž byla o předvolebním mítinku hnutí ANO ve Frýdlantském výběžku. Ačkoli tam Andrej Babiš nekandiduje, loví tam hlasy pro kandidáty ANO, které nikdo moc nezná.
V samotném Frýdlantu se vychloubal: „My jsme jediní, kteří víme, o čem mluvíme. Ti ostatní nemají potuchu, ani jak funguje Evropská unie, že je to boj za zájmy, ani jak funguje velký svět. Jsem s Trumpem mluvil pětkrát, znám všechny politiky světa a samozřejmě naši politici to řeší a radí Zelenskému a Trumpovi...“
Věřím tomu, že mluvil s Trumpem. Jsou si v mnohém podobní. Něco řeknou, pak popřou, že to řekli, aby v následně popřeli, že to popřeli a tak stále dokola.
Andrej Babiš prohlásí, že zná všechny politiky světa a jeho voliči mu i za tento blábol nadšeně tleskají.
Andrej Babiš je pro mne Brouk Pytlík. Jako kluci jsme o těchto lidech říkali: „Všechno zná, všechno viděl, všude byl a kde nebyl, tam se chystá!“ Přiznávám, že u tohoto člověka s jeho minulostí, mne to vůbec nepřekvapuje.
To, co mne zaráží, je skutečnost, že Brouka Pytlíka chce zase volit třetina národa. To pro nás není dobrá vizitka. Nebo si myslíte něco jiného?
Vlastík Fürst
Věřím Motoristům
Věříte tomu, co vidíte na předvolebních billboardech politických stran a různých pseudokoalic? Já moc ne. Přesto musím přiznat, že Motoristům něco věřím na každém jejich billboardu.
Vlastík Fürst
Jogurt neuteče
Mít nadané a chytré dítě nebo vnučku s sebou přináší situace, kdy se často hodně nasmějete, zatímco jindy se zase zapotíte.
Vlastík Fürst
Vypadne šéf Aeroflotu z okna?
I v samotném Rusku silně rezonují zprávy o velice úspěšném útoku hackerských skupin Silent Crow z Ukrajiny a Cyber Partisans z Běloruska na státní společnost Aeroflot.
Vlastík Fürst
Taková pochvala zahřeje u srdce
Máte rádi pochvalu? Na vojně nám velitelé slibovali pochvalu před nastoupenou jednotkou, ale my měli raději opušťáky. Včera jsem dostal pochvalu, kterou už asi nic nepřekoná.
Vlastík Fürst
Bratrsky ani náhodou
Vyrostl jsem v době, kdy nás i ve škole učili, že Slované musí držet pohromadě, protože ze západu nám hrozí jen nebezpečí. Jako dítě školou povinné jsem tomu věřil.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
