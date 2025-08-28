Zalévání macbooku nesvědčí

Adélka, naše malá vnučka rádá zalévá zahrádku i rostlinky v květináčích. Nejraději by zalévala pořád.

Tuto její zálibu poznala i její paní učitelka ve školičce, kam už druhý týden chodí každé dopoledne na dvě hodiny.

Já si na její zálibu vzpomnel začátkem týdne. Byla u nás na víkend. V pátek jsme jeli „žlutým vláčkem“ z Prahy do Brna, v pondělí opačným směrem. Bylo to poprvé, co u nás byla na víkend úplně sama, protože dříve si pro ni rodiče v neděli vždy přijeli.

Měli jsme obavy, jak to zvládne.
Páteční cestu už znala. Nové pro ni bylo to, že jsme nejeli ze Zahradního města, ale z Hlavního nádraží. Ocenila, když jsem jí v čekárně natočil zmrzlinku. Chtěla míchanou – vanilkovo-jahodovou.
V pondělí jsme měli obavy, jak zvládne loučení s babičkou, které bylo vždy s velkým pláčem. Nakonec vše proběhlo v pohodě.
V čekárně Regiojatu okamžitě prohlásila: „Zmrzlinka!“ Musel jsem jí vysvětlit, že zmrzlinka je jen v té pražské čekárně. Druhé zklamání nastalo, když ve vlaku nedostala „jablečný džusík“. Upokojil ji ale její oblíbený tvarohový koláček.

Teď se konečně dostávám k tomu zalévání macbooku. Pokud jste hádali, že ho zalévala Adélka, tak jste se netrefili.
Těsně před tím, než jsme odcházeli z domu, si babička vzpomněla, že je potřeba v Adélčině nádobě na pití vyměnit vodu. Rychle to napravila a já vnuččino „pítko“ strčil do batohu.
Ve vlaku jsem batoh uložil nad sedadlo a věnoval jsem se tomu malému živému pokladu. Po chvíli jsem se otočil a uviděl, jak z batohu teče voda. Zjistil jsem, že babička v tom spěchu nasadila víčko trochu šejdrem a jak jsem dal batoh naležato, voda si našla cestu ven.
Začal jsem zachraňovat Adélčino záložní oblečení, které bylo v té chvíli tím nejdůležitějším. Úplně jsem zapomněl, že mám v batohu i můj macbook.

Teprve v Praze jsem svůj počítač vytáhnl. Byl trochu vlhký, ale fungoval. Při spáteční jízdě jsem ale zjistil, že nedobíjí. Měl jsem zato, že se mi pokazil kabel, ale když se nic nezměnilo ani doma s druhým kabelem, došlo mi, že problém bude asi v tom zalévání.
Ráno jsem šel do servisu, kde zjistili, že na vině je skutečně voda. Koupil jsem si novější macbook, protože oprava toho staréhu bude nějakou dobu trvat. A protože už vím, že ani macbook neodolá vodě, odcházím ještě koupit vodotěsný obal, pro přídad, že by zase... Při cestách z naším malým andílkem totiž jeden nikdy neví.

Ani tato nepříjemnost s macbookem ale nezmění nic na tom, že na minulý víkend budu vzpomínat jako na jeden z nejkrásnějších v mém životě. Čas s malou Adélkou je totiž mnohem vzácnější než macbook či data, o která jsem přišel. Už teď se těším na další takový víkend.

Autor: Vlastík Fürst | čtvrtek 28.8.2025 9:51 | karma článku: 8,20 | přečteno: 153x

Vlastík Fürst

Den poté (22. srpna 1968)

Včera jsme si už po třicáté šesté svobodně připomínali 21. srpen 1968. Pro většinu národa to byla prachsprostá okupace, pro soudruhy komunisty (i jejich spojence ve Stačilo) je to stále „bratrská internacionální pomoc“.

22.8.2025 v 8:50 | Karma: 21,24 | Přečteno: 410x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Okupovali nás Ukrajinci

„To jste vážně tak blbej? Proč bychom měli těm Ukrajincům pomáhat? Vždyť nás v osmašedesátém okupovali...“ Autor těchto slov chvíli před tím tvrdil, že se máme na Ukrajinu vy... Slušně vykašlat.

21.8.2025 v 8:49 | Karma: 27,01 | Přečteno: 736x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Znám všechny politiky světa

Jako děti jsme těm, co mluvili, jako by snědli všechnu moudrost světa, říkali Brouk Pytlík. Vzpomněl jsem si na to při čtení dnešní ranní zprávy na serveru Novinky.cz.

20.8.2025 v 7:54 | Karma: 21,20 | Přečteno: 387x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Věřím Motoristům

Věříte tomu, co vidíte na předvolebních billboardech politických stran a různých pseudokoalic? Já moc ne. Přesto musím přiznat, že Motoristům něco věřím na každém jejich billboardu.

18.8.2025 v 8:35 | Karma: 26,88 | Přečteno: 706x | Diskuse | Politika

Vlastík Fürst

Jogurt neuteče

Mít nadané a chytré dítě nebo vnučku s sebou přináší situace, kdy se často hodně nasmějete, zatímco jindy se zase zapotíte.

10.8.2025 v 8:30 | Karma: 28,78 | Přečteno: 1632x | Diskuse | Osobní
Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3404
  • Celková karma 20,99
  • Průměrná čtenost 801x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

