Zalévání macbooku nesvědčí
Tuto její zálibu poznala i její paní učitelka ve školičce, kam už druhý týden chodí každé dopoledne na dvě hodiny.
Já si na její zálibu vzpomnel začátkem týdne. Byla u nás na víkend. V pátek jsme jeli „žlutým vláčkem“ z Prahy do Brna, v pondělí opačným směrem. Bylo to poprvé, co u nás byla na víkend úplně sama, protože dříve si pro ni rodiče v neděli vždy přijeli.
Měli jsme obavy, jak to zvládne.
Páteční cestu už znala. Nové pro ni bylo to, že jsme nejeli ze Zahradního města, ale z Hlavního nádraží. Ocenila, když jsem jí v čekárně natočil zmrzlinku. Chtěla míchanou – vanilkovo-jahodovou.
V pondělí jsme měli obavy, jak zvládne loučení s babičkou, které bylo vždy s velkým pláčem. Nakonec vše proběhlo v pohodě.
V čekárně Regiojatu okamžitě prohlásila: „Zmrzlinka!“ Musel jsem jí vysvětlit, že zmrzlinka je jen v té pražské čekárně. Druhé zklamání nastalo, když ve vlaku nedostala „jablečný džusík“. Upokojil ji ale její oblíbený tvarohový koláček.
Teď se konečně dostávám k tomu zalévání macbooku. Pokud jste hádali, že ho zalévala Adélka, tak jste se netrefili.
Těsně před tím, než jsme odcházeli z domu, si babička vzpomněla, že je potřeba v Adélčině nádobě na pití vyměnit vodu. Rychle to napravila a já vnuččino „pítko“ strčil do batohu.
Ve vlaku jsem batoh uložil nad sedadlo a věnoval jsem se tomu malému živému pokladu. Po chvíli jsem se otočil a uviděl, jak z batohu teče voda. Zjistil jsem, že babička v tom spěchu nasadila víčko trochu šejdrem a jak jsem dal batoh naležato, voda si našla cestu ven.
Začal jsem zachraňovat Adélčino záložní oblečení, které bylo v té chvíli tím nejdůležitějším. Úplně jsem zapomněl, že mám v batohu i můj macbook.
Teprve v Praze jsem svůj počítač vytáhnl. Byl trochu vlhký, ale fungoval. Při spáteční jízdě jsem ale zjistil, že nedobíjí. Měl jsem zato, že se mi pokazil kabel, ale když se nic nezměnilo ani doma s druhým kabelem, došlo mi, že problém bude asi v tom zalévání.
Ráno jsem šel do servisu, kde zjistili, že na vině je skutečně voda. Koupil jsem si novější macbook, protože oprava toho staréhu bude nějakou dobu trvat. A protože už vím, že ani macbook neodolá vodě, odcházím ještě koupit vodotěsný obal, pro přídad, že by zase... Při cestách z naším malým andílkem totiž jeden nikdy neví.
Ani tato nepříjemnost s macbookem ale nezmění nic na tom, že na minulý víkend budu vzpomínat jako na jeden z nejkrásnějších v mém životě. Čas s malou Adélkou je totiž mnohem vzácnější než macbook či data, o která jsem přišel. Už teď se těším na další takový víkend.
Vlastík Fürst
Den poté (22. srpna 1968)
Včera jsme si už po třicáté šesté svobodně připomínali 21. srpen 1968. Pro většinu národa to byla prachsprostá okupace, pro soudruhy komunisty (i jejich spojence ve Stačilo) je to stále „bratrská internacionální pomoc“.
Vlastík Fürst
Okupovali nás Ukrajinci
„To jste vážně tak blbej? Proč bychom měli těm Ukrajincům pomáhat? Vždyť nás v osmašedesátém okupovali...“ Autor těchto slov chvíli před tím tvrdil, že se máme na Ukrajinu vy... Slušně vykašlat.
Vlastík Fürst
Znám všechny politiky světa
Jako děti jsme těm, co mluvili, jako by snědli všechnu moudrost světa, říkali Brouk Pytlík. Vzpomněl jsem si na to při čtení dnešní ranní zprávy na serveru Novinky.cz.
Vlastík Fürst
Věřím Motoristům
Věříte tomu, co vidíte na předvolebních billboardech politických stran a různých pseudokoalic? Já moc ne. Přesto musím přiznat, že Motoristům něco věřím na každém jejich billboardu.
Vlastík Fürst
Jogurt neuteče
Mít nadané a chytré dítě nebo vnučku s sebou přináší situace, kdy se často hodně nasmějete, zatímco jindy se zase zapotíte.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz
Tragédie se ve středu ráno stala v jedné firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Teprve...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Choulící se děti, ohořelí plyšáci. Když Putin zavelí udělat z Kyjeva peklo
Čtvrtek ráno. Kyjevem znějí poplašné sirény. Místní už vědí, co se děje. Ten zvuk dobře znají....
Zloděj v Praze ukradl auto i s řidičovou přítelkyní, žena stihla vyskočit
Kuriózní krádež vyšetřují policisté z Prahy 8. Pětatřicetiletý zloděj tam večer usedl do cizího...
Prezident Pavel přijal na Hradě premiéra Fialu
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek přijal na Pražském hradě premiéra Petra Fialu z ODS. Při...
Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují
Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu...
- Počet článků 3404
- Celková karma 20,99
- Průměrná čtenost 801x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?