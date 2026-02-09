Zakažme sociální sítě i pro 65+!
O co jde? Podle zpráv našich deníků uvažuje Andrej Babiš (a tím pádem i celá šestikoaliční vláda) o tom, že dětem do 15 let zakážou používat sociální sítě. Možná už letos. Ti, kdo znají Andreje Babiše, ví, že o tom, zda se tento návrh nakonec rozhodne zrealizovat, rozhodne průzkum veřejného mínění. Budou-li jeho voliči pro, mají děti do 15 let smůlu.
Tento zákaz bych podpořil, i když nejsem volič šestikoalice. Vím, jak je internet nebezpečný zvláště pro děti, jejichž rodiče nezajímá, co jejich děti sledují, s kým diskutují a kdo je pro ně ta „správná autorita“. Příběhy dětských sebevrahů, inspirovaných sociálními sítěmi, nebo gangů, které se zhlédly v násilí právě na sociálních sítích, jsou toho důkazem.
Sociální sítě jsou pro děti nebezpečné, o tom se nemá cenu přít.
Je tu ale ještě jedna skupina, která je také zranitelná. Jsou to lidé patřící do věkové kategorie 65+. Důchodci, mezi které patřím. Přesto bych podpořil zákaz používání sociálních sítí pro lidi 65+.
Sám tyto sítě používám, ale tomuto zákazu bych se nebránil. Vnímám, kolik starších lidí bere informace z nich za jedinou „bernou minci“, když jsou ta veřejnoprávní média tak prolhaná, jak tvrdí Babiš, Okamura, Macinka, Rajchl a další „pravdomluvní“.
Nedávno jsem vyslechl rozhovor dvou staříků: Jeden, pěkně nahlas, protože špatně slyšel, velice radostně oznamoval: „Tak nám Babiš zvedne důchody!“ „Vždyť nám je už zvedl“, reagoval druhý. „To ale byla jenom ta velorexizace“, pravil ten první. „Teď nám konečně přidají to, co Fiala zrušil!“ Znělo to opět nadšeně. „A odkud to máš?“ „Kamarádka to sdílela na Facebooku a došlo mi to i mailem.“
Podobné rozhovory jsem slýchám stále častěji. Proto bych podpořil zákaz používání sociálních sítí i pro nás důchodce. Jsme podobně zranitelní, jako naše vnoučata. Jenže zatímco ony rostou a časem dospějí do věku, kdy začnou rozpoznávat, co pravda je a co ne, nám se s léty tato schopnost postupně vytrácí. Proto bych souhlasil, kdyby se vláda Andreje Babiše rozhodla zakázat používání sociálních sítí všem lidem, kteří spadají do kategorie 65+.
Souhlasím s Andrejem Babišem v tom, že by dětem do 15 let prospěl zákaz používaní sociálních sítí.
Jsem ale realista a tak nevěřím, že by něco podobného mohl Andrej Babiš navrhnout i pro kategorii 65+. I bez dalšího průzkumu veřejného mínění ví, že za tohle by mu jeho voliči, kterých je nejvíc právě mezi námi důchodci, určitě netleskali. Podobně jako já budou nadšeně souhlasit s tím, aby sociální sítě zakázal dětem, ale běda tomu, kdo je zakázal jim. Tomu by to u voleb pěkně spočítali.
Navíc by Andrej Babiš musel sociální sítě přestat používat i on sám. Kde by se pak s námi občany sdílel o to, co mu poradil Silver, jeho kohout, kterého jsme si tak oblíbili? Kde by našel „bublinu“, v níž mu všichni nadšeně tleskají a děkují za to, že jsme tím nejlepším místem k životu minimálně na naší planetě?
Jaký názor na zákaz používání sociálních sítí zastáváte vy?
Vlastík Fürst
- Počet článků 3420
- Celková karma 27,82
- Průměrná čtenost 805x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
