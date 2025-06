Vzpamatuj se, vždyť jsi křesťan!

Během těch několika let, co tu píšu, jsem byl v diskuzích několikrát upozorněn, že jako křesťan přece nesmím lhát. Většinou se to dovídám ve chvíli, kdy diskutujícímu dojdou argumenty.

Opravdu křesťan nesmí lhát?

A co ti, kdo nejsou křesťany – muslimové, jogíni, různí esoterici – ti lhát mohou? A co naši ateisté? Jak to ti mají se lhaním a slušným chováním?

Pravdou je, že křesťan může všechno. Bůh mu nic nezakazuje. Je totiž jen na člověku, zda pochopí, že určité jednání je lepší ze svého repertoáru vyřadit, protože škodí buď mně, nebo někomu v mém okolí.

No a právě lež patří do kategorie jednání, která považuji za škodlivé a nebezpečné. Jak pro mne, tak pro ty druhé. Snažím se mluvit pravdu. Ne proto, že by mi to můj Bůh nebo má víra zakazovali, ale protože se mi to příčí. Navíc patřím k lidem s horší pamětí a je všeobecně známo, že lháři si své lži musí pamatovat, aby pak sami sebe neusvědčili ze lži.

Osobně si myslím, že co se týče lži a slušnosti, mělo by to být něco, co bychom měli mít ve svém repertoáru všichni. Bez ohledu na to, zda jsme křesťané, muslimové, jogíni, esoterici nebo ateisti.

Pokud byste si mohli vybrat své příbuzné, sousedy nebo spolupracovníky, jaké byste preferovali? Tou první skupinou by byli lidé, o kterých se za minulého režimu říkalo: „Lže, jako když Rudé právo tiskne!“ Druhou by tvořili lidé, kteří se rozhodli mluvit pravdu i v případech, kdy to pro ně nebude výhodné.

Tak co, kterou skupinu byste si vybrali?

A do které byste rádi patřili?

Trochu výše jsem napsal, že křesťan může všechno, protože Bůh nechává na něm, jak se rozhodne jednat a mluvit. Bůh dává stejnou svobodu každému člověku, tedy i vám.

Proč je dobré se rozhodnout být pravdivým? Protože pak nemusím zbytečně plýtvat energií na rozhodování vždy, když se rozhodnu otevřít svá ústa.

Pokaždé, když mi někdo připomíná, že jako křesťan „nesmím lhát“, mám chuť se hájit. Nakonec ale raději mlčím. Když si někdo o vás myslí, že lžete, těžko mu to vyvrátíte. Protože právě v tomto případě většinou platí: „Podle sebe, soudím tebe!“ Lhář totiž nedokáže pochopit, že někdo může a chce vždycky mluvit pravdu. Pro něho je pravda přijatelná jen tehdy, když z ní může mít nějaký zisk.

Přeji vám krásný den a ať nejen dnes ve svém blízkém okolí potkáváte co nejvíce těch, kterým můžete věřit, a oni mohou věřit vám.