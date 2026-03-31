Vyvěsili jste včera vlajku?
Samotný zákon se kvůli obstrukcím senátu, který se opět projevil jako nestátotvorný orgán, nepodařilo včas schválit. Přesto Andrej Veliký podle serveru Novinky.cz vydal příkaz premiéra, aby všechna ministerstva včera, dne 30. března 2026, přestože nebyl svátek, vyvěsila státní vlajku.
Včera jsem byl v Praze. Čekal jsem, že uvidím stovky vlajek nejen na budovách státních orgánů a úřadů, ale i na oknech nadšených občanů. Vždyť minimálně třetina voličů dělá, co Andreji Velikému na očích vidí. Očekával jsem, že v každém třetím okně bude vylepena naše vlajka i s podobiznou Andreje Velikého.
No, řeknu vám, žádná sláva. Bylo to velké zklamání. Žádné vlajky jsem neviděl. Zřejmě jsem se nepohyboval v blízkosti úřadů a tam, kde jsem byl, bydlí nejspíše jen samí členové pražské kavárny, kterým na osudu naší vlasti už léta pranic nezáleží.
Domů do Brna jsem se vrátil až po 21. hodině, takže chybění vlajek na nejvyšších orgánech justice bylo nejspíš zapříčiněno tím, že už skončila doba, po kterou měly být vyvěšeny. Žádné vlajky jsem neviděl ani na domech. Že by se „pražská kavárna“ už ovládla i Brno?
Jak to včera bylo u vás? Vyvěsili jste vlajku? Cítili jste přitom hrdost na našeho Andreje Velikého, který tak dbá o naše blaho? Pomohli jste Andreji Babišovi v tom, aby v dějinách našeho národa po sobě zanechal nesmazatelnou stopu?
Rád si o tom přečtu v diskuzi pod mým blogem.
Vám všem, kteří jste navštívili můj blog, přeji příjemný nesváteční den.
Vlastík Fürst
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
