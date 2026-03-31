Vyvěsili jste včera vlajku?

Vláda, senát i parlament řeší v těchto dnech zásadní otázku naší budoucnosti - zákon o vyhlášení Dne vlajky, který v lednu předložil sám Andrej Babiš Veliký.

Samotný zákon se kvůli obstrukcím senátu, který se opět projevil jako nestátotvorný orgán, nepodařilo včas schválit. Přesto Andrej Veliký podle serveru Novinky.cz vydal příkaz premiéra, aby všechna ministerstva včera, dne 30. března 2026, přestože nebyl svátek, vyvěsila státní vlajku.

Včera jsem byl v Praze. Čekal jsem, že uvidím stovky vlajek nejen na budovách státních orgánů a úřadů, ale i na oknech nadšených občanů. Vždyť minimálně třetina voličů dělá, co Andreji Velikému na očích vidí. Očekával jsem, že v každém třetím okně bude vylepena naše vlajka i s podobiznou Andreje Velikého.
No, řeknu vám, žádná sláva. Bylo to velké zklamání. Žádné vlajky jsem neviděl. Zřejmě jsem se nepohyboval v blízkosti úřadů a tam, kde jsem byl, bydlí nejspíše jen samí členové pražské kavárny, kterým na osudu naší vlasti už léta pranic nezáleží.

Domů do Brna jsem se vrátil až po 21. hodině, takže chybění vlajek na nejvyšších orgánech justice bylo nejspíš zapříčiněno tím, že už skončila doba, po kterou měly být vyvěšeny. Žádné vlajky jsem neviděl ani na domech. Že by se „pražská kavárna“ už ovládla i Brno?

Jak to včera bylo u vás? Vyvěsili jste vlajku? Cítili jste přitom hrdost na našeho Andreje Velikého, který tak dbá o naše blaho? Pomohli jste Andreji Babišovi v tom, aby v dějinách našeho národa po sobě zanechal nesmazatelnou stopu?
Autor: Vlastík Fürst | úterý 31.3.2026 8:37 | karma článku: 17,19 | přečteno: 274x

„Jsou ty jahody opravdu sladké?", ptala se zákaznice prodavačky u stánku s ovocem a zeleninou. „Určitě. Vždyť jsou z Řecka", tvrdila prodavačka. „Já vám věřím, ale jestli mne zklamete, tak už sem vícekrát nepřijdu."

V poslední době se nám nějak roztrhl pytel s různými „kouči". Spousta lidí se jimi stává téměř přes noc. Nastudují si něco na internetu, nebo absolvují on-line kurz a pouští se do podnikání.

Tak prý ti, kdo v sobotu demonstrovali na Letné, spolu s těmi, kteří jim fandili doma, neuznávají výsledky voleb a chtějí svrhnout vládu. Také už jste to slyšeli nebo četli?

Nejen naše společnost stárne. Stárneme všichni a stále více lidí se cítí opuštěně a osaměle. Skončíme tak jednou i my? To hodně záleží i na nás.

„Vařit pro dva se nám nevyplatí", pravila známá, kterou jsem potkal v Kauflandu. „Raději si koupíme oběd v restauraci a na večeři objednáme něco s dovozem domů." Chvíli před tím si stěžovala, že nevyjdou s důchodem.

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3433
  • Celková karma 27,38
  • Průměrná čtenost 807x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

