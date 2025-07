Vypadne šéf Aeroflotu z okna?

I v samotném Rusku silně rezonují zprávy o velice úspěšném útoku hackerských skupin Silent Crow z Ukrajiny a Cyber Partisans z Běloruska na státní společnost Aeroflot.

Podle dostupných zpráv měli hackeři přístup do sítě Aeroflotu celý rok. Během té doby zkopírovali obrovské množství dat a nakonec síť této ruské chlouby zablokovali úplně a na čas ochromili civilní leteckou dopravu v celém Rusku.

Sergej Markov, prorežimní publicista, na adresu manažerů Aeroflotu napsal: „Prostě bordel. Naprostý bordel. Manažeři Aeroflotu jako všichni další milionáři doufali, že konflikt se Západem brzy skončí. Že to je konflikt, který nikdo nepotřebuje. Teď se budou zodpovídat.“

Generálním ředitelem Aeroflotu je Sergej Alexandrovskij. Před pár měsíci se před Vladimírem Putinem vychloubal, že státní podnik pod jeho vedením bez problémů zvládá západní sankce.

Teď se v plné nahotě ukázala skutečnost. Podle dostupných zdrojů se hackeři divili, jak snadné bylo ovládnutí sítě ruských aerolinek. Staré počítače i servery, zastaralý operační systém a lehkomyslnost těch, kteří v této síti pracovali...

Na jedné straně mám z tohoto úspěšného útoku radost, protože Rusku přeji, aby válku proti Ukrajině nevyhrálo. Na druhé straně si říkám, jak by dopadly naše úřady, kdyby se na ně zaměřily ruské, čínské nebo severokorejské hackerské skupiny. Byla by cesta do našeho systému stejně snadná? Ony totiž podobné útoky přicházejí i z druhé strany už mnoho let.

Sociální sítě (i blog iDNES.cz) jsou zahlceny nářky „vlastenců“ nad tím, jak jsou nejen v naší zemi, ale v celé EU, omezována lidská práva. Podle nich žijeme v nesvobodě a v bídě. Pokud nezničíme současnou vládu a nevystoupíme z EU, tak nám prý hrozí apokalypsa. Skoro to vypadá, že u nás lidé mřou hlady a jsou zavíráni za své názory.

Zajímavé je, že mnozí z těch, kteří pláčou nad tím, jak ztrácejí „svobody“, přitom adorují Rusko a z Ukrajiny dělají čerta. Jenže, na rozdíl od ruského ráje, u nás odpůrci „pětikolky“ či oné proklínané EU z oken nepadají.

V závěru se vrátím se k otázce z nadpisu tohoto blogu: „Vypadne generální ředitel Aeroflotu nešťastnou náhodou z okna?“ Podle Sergeje Markova se bude muset Sergej Alexandrovskij „zodpovídat“.

Tak co, vypadne, nebo nevypadne? Jak by zněla vaše odpověď? Kolik byste vsadili na to, že šéf Aeroflotu přežije?