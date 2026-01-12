Vrchní „chcimír“ nechce mír
Od lidí, kteří bývají někdy trochu hanlivě označování jako „chcimíři“, dostává po celou dobu „speciální vojenské operace“ na Ukrajině kapky každý, kdo této zemi přiznává právo na obranu. Ještě horší je ten, kdo souhlasí s tím, aby jí „západní spojenci“ dodávali zbraně, bez kterých by se nemohla bránit kremelskému agresorovi.
Během let, co ta „operace“, plánovaná na čtyři dny, trvá, jsem se v diskuzích mnohokrát dověděl, že jsem válečný štváč a mám na rukou krev nevinných obětí této války. Proč? Protože nesouhlasím s tím, abychom se na Ukrajinu vykašlali a dovolili Rusku zabrat nejlépe celou Ukrajinu, a pokud ne celou, tak alespoň ty části, kde žijí lidé, mluvící rusky.
Podle představitelů SPD a jejich spojenců nemá Ukrajina právo na svou obranu ani na navrácení území, které Rusko zabralo během probíhající války. Ve čtvrtek to na rovinu přiznal i Jindřich Rajchl, jeden z vrchních „chcimírů“. Na otázku, zda by chtěl, aby Rusko vypadlo z okupované Ukrajiny, odpověděl: „Nechtěl!“. Vymlouval se na to, že by pak hrozila genocida rusky mluvících občanů.
Tento týden se členové ruské páté kolony pěkně odkopali. Rajchlův kolega Tomio Okamura zase prohlásil, že nejsme spojenci Ukrajiny a tak by se dalo pokračovat.
Pokud si shrneme to, co slyšíme od politiků SPD a jejich spojenců, kteří s nimi kandidovali do sněmovny, pochopíme, jak si ten mír představují. Jejich představy jsou totožné s Kremlem – okupace celé Ukrajiny a její odzbrojení. Následně vystoupení bývalých „sovětských satelitů“ z NATO a také jejich odzbrojení.
Panu Rajchlovi vůbec nevadí pokračování války, pokud povede k míru, jaký si přeje společně s Vladimírem Putinem. Z toho, co řekl, plyne, že mu nevadí smrt Ukrajinců mluvících ukrajinsky. Záleží mu jen na těch, kteří mluví jeho oblíbenou ruštinou.
Přemýšlím, co si o tom myslí Ti, kteří mne napadali, že mám na rukou krev. Většinou to jsou voliči SPD. Mluví jim pan Rajchl z duše. Také jim nevadí smrt Ukrajinců, kteří nemluví rusky? Nebo jim jde skutečně o mír? Doufám, že jim názory pana Rajchla vadí, protože si přejí skutečně mír.
Vlastík Fürst
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
