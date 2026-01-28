Vládní zmocněnec Filip Turek zaperlil
Téma biomasy bylo v té době podobně „žhavé“, jako dnes „Green deal“. Chudina Kateřina to schytávala ze všech stran. Nevím, zda se tehdy našel někdo, do se jí nesmál.
Během vlády „pětikolky“ se tu místní, tehdy opoziční blogeři trefovali do koaličních poslanců za každou prkotinu. Když se Miloš Zeman zdráhal jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí, tak mu místní příznivci opozice přitakali v tom, že Jan Lipavský nemá dostatečné vzdělání v oboru, je příliš mladý a nezkušený.
Dnes se z příznivců bývalé opozice stali příznivci vládní koalice, protože volby přinesly změnu. Už nám tu nevládnou neumětelové, ale skuteční odborníci a prezident Petr Pavel to od nich schytává za to, že odmítá Filipa Turka, odborníka na vše, jmenovat ministrem.
Čekal jsem, že téma, které připomenu, uchopí zdejší zastánci „pravd“, kteří tepou každé vaše přeřeknutí nebo neznalost, s čímž mám i vlastní zkušenost. Jenže už utekl víc jak týden, ale příznivci vládní koalice, kteří od své vlády požadují profesionalitu, mlčí.
Vše se týká Filipa Turka, vládního zmocněnce nejen pro Green deal. V „Otázkách Václava Moravce“, které ČT vysílala 18. ledna, perlil pan vládní zmocněnec ještě více, než v roce 2009 Kateřina Jacques. Pokud si pustíte 2. část, tak v čase 3:02 od konce uslyšíte skutečnou perlu.
Vládní zmocněnec tvrdí, že v Číně staví uhelné elektrárny o výkonu devadesát čtyři terawat (94 TW). Pokud se nezabýváte energetikou, možná vám to nepřijde vůbec divné. Jenže to, co Filip Turek tvrdí, je nesmysl a velká lež (což ty, kteří pana Filipa Turka znají, asi moc nepřekvapí).
Pro zajímavost. V roce 2025 bylo na celé naší planetě v provozu 440 jaderných reaktorů o výkonu 399 GW. V průměru zhruba 900 MW na jeden reaktor. Největší vodní elektrárna,“Tři soutěsky“ v Číně, má výkon 22 GW. Největší tepelná elektrárna na uhlí je na Tchaj-wanu a má výkon 5,5 GW. Pokud by v Číně měli uvést do provozu tepelné elektrárny s výkonem, který uvádí vládní zmocněnec, museli by zprovoznit více jak 17 000 elektráren o stejném výkonu jako na Tchaj-wanu, nebo 470 000 turbín, které známe z elektrárny Počerady, která jich má pět.
Čína dokáže hodně, ale 470 tisíc turbín, tak to pan vládní zmocněnec Filip Turek podle mne přehnal. Ne trochu, ale víc než moc.
Přátelé, voliči současné vládní koalice, co si o tom myslíte? Je Filip Turek opravdu kvalifikovaný pro roli ministra? Je na tom lépe, než vámi tolik tepaný Jan Lipavský?
Já osobně si myslím, že nemá ani na toho vládního zmocněnce. Jenže pokud vám nevadí premiér, stále ještě vlastník Agrofertu, který netuší, kde se v krávě tvoří mléko a Slunce považuje za planetu, tak potom dokážu pochopit, že považujete Filipa Turka za kapacitu, hodnou ministerského křesla.
Vlastík Fürst
Přece jen je i po mně.
Naše skoro tříletá vnučka je krásná po mamince i babičce. Má hudební sluch, líbí se jí ukulele a k tomu všemu disponuje pěkným hláskem. To vše má nejspíš po babičce. Dlouho jsem si kladl otázku, zda je v něčem i po mně.
Vlastík Fürst
Skončí v únoru konečně vláda SPD a Motoristů?
Ten problém už vnímají i skalní voliči ANO. Těšili se na vládu ANO, ale zatím nám vládne SPD a Motoristé sobě. Poslanci i ministři ANO se musí držet zpátky, stejně jako jejich šéf Andrej Babiš.
Vlastík Fürst
Filip Turek: Poslanec, nebo zmocněnec?
Pro Filipa Turka se konečně našlo místo na ministerstvu. Bude „vládní zmocněnec“. Jeho důvěrný přítel, pan ministr Petr Macinka, mu už prý na jednom ze svých dvou ministerstev, která řídí, připravil kancelář.
Vlastík Fürst
Vrchní „chcimír“ nechce mír
Přejete si, aby válka na Ukrajině konečně skončila? Já ano. Moc se mi sice nelíbí Trumpovo bratříčkování s Putinem, ale je mi jasné, že ukončení bojů na Ukrajině nenastane bez tlaku USA.
Vlastík Fürst
Přání všem – přátelům i nepřátelům
Chvíli si budeme zvykat na to, že datum končí číslicí „6“. Další rok je tu a s ním možná i naše obavy nebo naopak radostná očekávání.
