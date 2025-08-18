Věřím Motoristům
V té záplavě předvolebních slibů by jeden mohl uvěřit, že nás po podzimních volbách čeká nebe na zemi.
Andrej Babiš nám vrátí vše, co nám ten „Fyjalovej hnus“ za poslední čtyři roky ukradl. Zvláště nám důchodcům zařídí pohádkový život...
Petr Fiala zase těm mladším zajistí již brzy německé platy...
Tomio Okamura z naší země vyžene všechny migranty a přesto budou naše stavební firmy prosperovat a stavět jeden levný byt za druhým. V nemocnicích nebudou chybět uklízečky, v obchodech prodavačky...
Stačilo, v čele se soudružkou Kateřinou Konečnou, nás zase vrátí do ráje, ve kterém jsme žili před listopadem 1989...
Těšíte se na to, až to po volbách nastane? Voliči se na něco těšit musí. Jinak by přece nedali hlas těm svým.
Jak už jsem zmínil, já těm slibům, které na mne útočí ze stovek předvolebních billboardů moc nevěřím.
Na všech, kterými se nám podbízejí Motoristé, jsem ale našel něco, čemu věřím.
O co jde?
O samotný název strany – Motoristé SOBĚ. Líbí se mi jejich upřímnost. Na rozdíl od všech ostatních, kteří usilují o místa v poslanecké sněmovně a případně ve vládě, Motoristé SOBĚ vůbec netají, že jim nejde o nás ani o naše blaho. Do politiky nejdou, aby pomohli nám, ale chtějí v prvé řadě pomoci SOBĚ.
Filip Turek, ani ostatní představitelé této strany, mi nejsou vůbec sympatičtí. Ty z nich, které znám trochu více, bych nevolil, ani kdyby byli v jiné straně. Smekám ale před jejich upřímností, se kterou přiznávají, že nebudou bojovat za nás, ale budou hrabat hlavně k SOBĚ.
Ono se to vlastně týká všech politických subjektů. Jen Motoristé SOBĚ ale mají odvahu to takto veřejně přiznat a já jim to věřím.
Vlastík Fürst
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
