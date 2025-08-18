Věřím Motoristům

Věříte tomu, co vidíte na předvolebních billboardech politických stran a různých pseudokoalic? Já moc ne. Přesto musím přiznat, že Motoristům něco věřím na každém jejich billboardu.

V té záplavě předvolebních slibů by jeden mohl uvěřit, že nás po podzimních volbách čeká nebe na zemi.
Andrej Babiš nám vrátí vše, co nám ten „Fyjalovej hnus“ za poslední čtyři roky ukradl. Zvláště nám důchodcům zařídí pohádkový život...
Petr Fiala zase těm mladším zajistí již brzy německé platy...
Tomio Okamura z naší země vyžene všechny migranty a přesto budou naše stavební firmy prosperovat a stavět jeden levný byt za druhým. V nemocnicích nebudou chybět uklízečky, v obchodech prodavačky...
Stačilo, v čele se soudružkou Kateřinou Konečnou, nás zase vrátí do ráje, ve kterém jsme žili před listopadem 1989...
Těšíte se na to, až to po volbách nastane? Voliči se na něco těšit musí. Jinak by přece nedali hlas těm svým.

Jak už jsem zmínil, já těm slibům, které na mne útočí ze stovek předvolebních billboardů moc nevěřím.
Na všech, kterými se nám podbízejí Motoristé, jsem ale našel něco, čemu věřím.
O co jde?
O samotný název strany – Motoristé SOBĚ. Líbí se mi jejich upřímnost. Na rozdíl od všech ostatních, kteří usilují o místa v poslanecké sněmovně a případně ve vládě, Motoristé SOBĚ vůbec netají, že jim nejde o nás ani o naše blaho. Do politiky nejdou, aby pomohli nám, ale chtějí v prvé řadě pomoci SOBĚ.

Filip Turek, ani ostatní představitelé této strany, mi nejsou vůbec sympatičtí. Ty z nich, které znám trochu více, bych nevolil, ani kdyby byli v jiné straně. Smekám ale před jejich upřímností, se kterou přiznávají, že nebudou bojovat za nás, ale budou hrabat hlavně k SOBĚ.

Ono se to vlastně týká všech politických subjektů. Jen Motoristé SOBĚ ale mají odvahu to takto veřejně přiznat a já jim to věřím.

Autor: Vlastík Fürst | pondělí 18.8.2025 8:35 | karma článku: 14,62 | přečteno: 178x

Vlastík Fürst

Jogurt neuteče

Mít nadané a chytré dítě nebo vnučku s sebou přináší situace, kdy se často hodně nasmějete, zatímco jindy se zase zapotíte.

10.8.2025 v 8:30 | Karma: 28,68 | Přečteno: 1625x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Vypadne šéf Aeroflotu z okna?

I v samotném Rusku silně rezonují zprávy o velice úspěšném útoku hackerských skupin Silent Crow z Ukrajiny a Cyber Partisans z Běloruska na státní společnost Aeroflot.

30.7.2025 v 8:22 | Karma: 20,96 | Přečteno: 449x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Taková pochvala zahřeje u srdce

Máte rádi pochvalu? Na vojně nám velitelé slibovali pochvalu před nastoupenou jednotkou, ale my měli raději opušťáky. Včera jsem dostal pochvalu, kterou už asi nic nepřekoná.

22.7.2025 v 7:32 | Karma: 20,12 | Přečteno: 312x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Bratrsky ani náhodou

Vyrostl jsem v době, kdy nás i ve škole učili, že Slované musí držet pohromadě, protože ze západu nám hrozí jen nebezpečí. Jako dítě školou povinné jsem tomu věřil.

18.7.2025 v 8:10 | Karma: 25,96 | Přečteno: 593x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Cože? Cuketová marmeláda?

Zase tu máme období, které je už dlouhá desetiletí v médiích považováno za „okurkovou sezonu“. Není o čem psát a tak se v novinách objevuje i to, co by se tam jindy nedostalo.

14.7.2025 v 7:15 | Karma: 13,60 | Přečteno: 229x | Diskuse | Osobní
Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3400
  • Celková karma 20,57
  • Průměrná čtenost 801x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

