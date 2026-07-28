Včera jsem byl v cizině
Vlastně je to pravda. Dnes nám to připadá jako samozřejmost, že si můžeme jezdit, kam chceme. Tak proč o tom píšu?
Ale pojďme popořádku. Celé to vzniklo tím, že jsem měl vést vnučku vlakem na Slovensko, kde mohou všichni občané EU nad 62 let jezdit vlakem zdarma. Jen k tomu potřebují průkazku, kterou je možné vyřídit on-line, nebo osobně na kterémkoli slovenském nádraží, kde mají pokladnu.
A tak jsem vyrazil do Kútů, kde je nejbližší slovenské nádraží, kam se dá z Brna dojet přímým vlakem. Mělo to být na otočku. Chvíli po osmé jsem vyjel z Brna, kam jsem se chtěl vrátit ještě před polednem. Jenže zpáteční spoj měl více jak osmdesát minut zpoždění, a tak jsem měl čas vzpomínat, protože podle místních v Kútech není dopoledne kam jít.
Nádraží i jeho nejbližší okolí vypadalo dost zanedbaně, a tak se mi vybavil okamžik, kdy jsme na ZDŠ dostali příkazem si v rámci zdokonalování ruštiny dobrovolně pod nátlakem dopisovat s někým ze Sovětského svazu.
Soudružka učitelka mi předala dopis od stejně mladé dívky. Na fotce vypadala sympaticky, a tak jsme si nakonec vyměnili několik dopisů. Na konci deváté třídy mi dokonce poslala pozvání k nim domů.
Zjišťoval jsem, zda by bylo možné toto pozvání přijmout. Dokonce jsem si podal žádost o pas na oddělení Správy pasů a víz Sboru národní bezpečnosti ve Zlíně, ale protože bych prý v Sovětském svazu udělal ostudu, pas jsem nedostal.
O pár let později jsem se chtěl podívat k moři. Jelikož jsem tušil, že devizový příslib do tehdejší Jugoslávie bych nedostal, zvolil jsem Polsko. Jenže ani tam mne nepustili. V té době už tam působila Solidarita, a tak soudruzi na oddělení Správy pasů a víz Sboru národní bezpečnosti usoudili, že s mým kádrovým profilem tam určitě nechci jet k moři, ale kvůli něčemu jinému a moji žádost o pas znovu zamítli.
Nakonec jsem se k moři dostal až po svatbě, když moje manželka dostala v práci od ROH jako svatební dar dovolenou u moře v Bulharsku.
Těch osmdesát minut v Kútech uběhlo díky mým vzpomínkám tak rychle, že jsem v nich pokračoval ještě ve vlaku. Přemýšlel jsem, jak je to fajn, že díky změně poměrů si ráno mohu říci vyrazím do ciziny, a pokud mám něco na účtu a v pořádku občanku, mohu sednout na vlak a vyrazit po celé Evropě. Na Slovenku, protože už mám tu správnou průkazku, mohu dokonce jezdit vlakem zcela zdarma.
Během toho uvažování jsem si uvědomil, kolik lidí dnes u nás volá po tom, abychom odešli z Evropské unie, protože ta hnusná „Bruselská vrchnost“ nás jen ožebračuje a zotročuje. Uvědomují si, jak by se nám to cestování zase zkomplikovalo?
No, já jsem rád, že dnes už nemusím žádat o pas na oddělení Správy pasů a víz Sboru národní bezpečnosti, nepotřebuji doporučení „uličního výboru KSČ“, nepotřebuji prosit o „devizový příslib“ a v tom výčtu, co bylo v době, kdy nás neožebračovala „Bruselská vrchnost“ zapotřebí k tomu, aby se člověk mohl podívat do ciziny, by se dalo ještě dlouho pokračovat.
V nadpisu píšu: „Včera jsem byl v cizině“. Teď přemýšlím, zda je ten nadpis v pořádku. Píšu, že jsem byl v cizině. Jenže já Slovensko pořád ještě za cizinu nepovažuji. Byli jsme dlouho Československo, a tak pro mě Slováci nejsou cizí. Možná bych měl ten nadpis upravit. Nebyl jsem v cizině, ale jen v zahraničí.
No, nechám to už tak. Věřím, že mi to odpustíte.
Vlastík Fürst
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