Vaše peněženka vás pochválí
Tak začínal jeden z mých „nedávných“ blogů. Věnoval jsem se v něm otázce, zda se skutečně máme tak zle, jak nám to tehdy líčil například Andrej Babiš, Alena Schillerová a s nimi ruku v ruce Kateřina Konečná. Dnes nebudu psát o politice, ale o tom, zda je pravda, že se nevyplatí vařit pro dva.
Jsem si jistý tím, že se vaření pro dva určitě finančně vyplatí. Snídaně, oběd i večeře, které si připravíme doma, vyjdou levněji než jídlo, které si koupíme v restauraci nebo v jiných zařízeních.
Důvodem, proč mnozí lidé nevaří pro dva, je fakt, že je to časově dost náročné. Je totiž mnohem snadnější zajít do restaurace, než si doma uvařit.
Je tu ale možnost, která tu pracnost a časovou náročnost výrazně sníží. Musíme se ale smířit s tím, že jídlo nebude každý den čerstvě uvařené.
Posledních dvacet let používáme ke konzervování polévek i hotových jídel zavařovací sklenice se šroubovacím uzávěrem. Jídlo v nich vydrží překvapivě dlouho, mnohem déle, než si většina lidí myslí. Snad jen drožďovou a hrachovou polévku, a také hrachovou kaši, je dobré zkonzumovat do tří dnů.
Postup je snadný. Jakmile je polévka, kaše nebo omáčka hotová, stačí naplnit zavařovací sklenici horkým pokrmem, uzavřít ji víčkem a pak postavit „vzhůru nohama“. Jakmile obsah vychládne, uložíme jídlo do lednice. Je také dobré si napsat datum plnění..
Na počátku stačí uvařit během tří dnů tři různé polévky a tři různá jídla a vždy naplnit pár sklenic, do kterých vejdou dvě porce. Čtvrtý den pak otevřeme polévku a jídlo, které jsme uvařili první den, ohřejeme a případně přidáme přílohu. Ohřívat jsou i některé přílohy, třeba rýži, těstoviny anebo brambory vařené ve slupce.
Pak už si jen potřebujeme pohlídat, kdy uvařit další polévku a druhé jídlo, abychom měli v ledničce vždy malou zásobu. V den vaření tak budeme mít jídlo čerstvě uvařené, další dny pak „konzervované“. Z vlastní zkušenosti vím, že většina jídel „ze zavařovačky“ chutná stejně jako to čerstvé a některá jídla ještě líp. Například guláš či roštěná.
Doporučuji jídeníček občas „oživit“ jednoduchou minutkou a o víkendu si dopřát i časově náročnější jídlo s tím, že i to je možné většinou „konzervovat“.
Když jsem tehdy tuto možnost popisoval oné známé v Kauflandu, odvětila, že má ráda jen čerstvá jídla. V nákupním vozíku přitom měla několik zlevněných „hotových jídel“ a také pár konzerv...
Pokud jsem vás inspiroval a zkusíte to, tak přeji dobrou chuť. Nejen při konzumaci právě uvařeného jídla, ale i když si otevřete to zavařené.
Můžete si být jisti tím, že vás pochválí i vaše peněženka.
Vlastík Fürst
|Další články autora
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
