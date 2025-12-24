Vánoční dárky a dary
Chápu, že narození „Ježíše“ může být ve společnosti, která většinově odmítá křesťanství, jen stěží náplní svátků, které mají jeho zrození připomínat. Navíc, když ani nevíme, kdy se Spasitel narodil. Proto se z těchto svátků stále více stává oslava konzumu.
V Bibli je zajímavý příběh. Židé byli v té době v zajetí. Asyřané a Babylóňané je rozprášili po svých říších, aby zanikla jejich identita.
Pro jednoho muže to ale bylo málo. Jmenoval se Haman a patřil ke kmeni, který si přál úplné vyhubení Židů. (Podobně jako kdysi Hitler a dnes spousta fandů Palestiny.)
Hamanovi se podařilo přimět krále, aby vydal zákon, který umožní lidem jeden den v roce beztrestně vraždit všechny Židy. Správnou motivaci mělo být to, že si vrazi mohli ponechat vše, co jejich oběť vlastnila.
Nakonec ale vše dopadlo úplně jinak, než si Haman vysnil. Královna Ester, původem Židovka, přiměla krále k vydání jiného zákona, který Židům dovolil, aby se bránili.
V den, kdy měli být vyvražděni, se Židé ubránili. Špatně naopak dopadli ti, kteří je chtěli zabíjet a okrádat. A Haman? Ten skončil na šibenici, kterou chystal pro Mordokaje, královnina strýce. (Pokud si chcete přečíst příběh celý, stačí, když si otevřete knihu Ester.)
V závěru příběhu je něco, co se mi moc líbí. Mordokaj ten den, kdy se ubránili, vyhlásil za židovský svátek „purim“. Mimo to, že si měli tuto zázračnou záchranu připomínat, jim dává ještě příkaz, „aby posílal jeden druhému dárky a chudým dary.“ (Ester 9,22 ČEP)
Ten princip se mi líbí. Pokud nechceme, aby se pro nás Vánoce staly jen dny konzumu, zkusme si v rodině dávat jen drobné „dárky“. Vždyť tím největším darem je právě naše rodina a náš domov.
Podívejme se po svém okolí. Určitě najdeme někoho, kdo se nemá tak dobře, jako my. Připravme pro něho „dary“. Obdarujme ho tím, co potřebuje. Největším darem, který od nás může dostat, je přátelství a nabídka, že mu pomůžeme, aby příští Vánoce mohl sám dát „dary“ někomu, kdo se nebude mít tak dobře, jako on.
Přeji vám pokojné svátky. Křesťanům přeji, aby se v těchto dnech setkali s Ježíšem a poděkovali mu za spasení. Všem ostatním přeji, aby se radovali z toho, že žijí v zemi, kde nám není víra zakazována, ale ani přikazována.
Radujme se také z toho, že můžeme potřebným dávat dary. Buď osobně, nebo prostřednictvím charitativních organizací. Těch, kterým můžeme důvěřovat, je u nás dost – ADRA, Charita, Slezská diakonie... Stačí si vybrat.
Dnešní den (a nejen on) můžeme prožít buď sobecky jen sami pro sebe, nebo se můžeme podělit. Lidé s dobrým srdcem dávají „jeden druhému dárky a chudým dary.“
Přeji vám opravdu štědrý Štědrý den.
Vlastík Fürst
