Už se s tou výhrou konečně smiřte
Pod články, ve kterých jsem byl kritický vůči současné šestikoaliční vládě, mne její voliči často vybízejí slovy: „Už se s tou prohrou konečně smiřte!“
Je přitom zajímavé, že mnozí zdejší blogeři, kteří tu srdnatě bojovali proti Fialově „pětikolce“, mají potřebu proti bývalé vládě bojovat dál, přestože už tu mají vládu svého obdivovaného vůdce Andreje Babiše.
Jiní, když pochopili, že je vláda Petra Fialy konečně poražena, měli potřebu si najít nového nepřítele. Někoho, na kom si mohou vybíjet svou frustraci z vítězství těch svých oblíbenců. Stal se jím prezident Petr Pavel.
Přemýšlím, proč se neradují, že dosáhli vítězství nad Fialou a jeho bandou. Jediné vysvětlení, které mne napadá, je, že se neumí smířit s tou výhrou.
Proč? Čekali, že se budou mít lépe.
A skutečnost?
Senioři se slibovaného zvýšení penzí nejspíše nedočkají.
Ti, co se do důchodu teprve chystají, zjišťují, že zastřešení věku odchodu na zasloužený odpočinek je taktéž v nedohlednu.
Odpůrci „greendealu“, kteří očekávali, že ho vláda, jak sliboval Andrej Babiš, hned první den zruší, už pochopili, že se těšili předčasně.
Podobně dopadli ti, co věřili, že ANOšéf přeprodá F35 Izraeli, nebo, že zruší muniční iniciativu...
Důchodci, kteří věřili, že budou cestovat za čtvrtinovou cenu, zjistili, že jim dopravci zdražili jízdné.
Lidé, odkázaní na pomoc neziskovek, vyplňujících „hluchá místa“ v pomoci státu, se obávají, že je jejich vysněná vláda o tuto pomoc připraví.
Prostě, zatím jsme se k tomu, že budeme nejlepším místem k životu na celé planetě, nepřiblížili ani o krok.
Současná situaci mi připomíná památný výrok Gustava Husáka, který svého času na sjezdu UV KSČ prohlásil: „Soudruzi, ještě nedávno jsme stáli na pokraji propasti. Nyní jsme udělali velký krok vpřed!“
Nám, voličům bývalé vlády je vyčítáno, že jsme se ještě nesmířili s prohrou. Nemyslím, že je to pravda. Spíše jsem přesvědčen, že s tím mají problém voliči současné vládní šestikoalice. Právě jim je určena výzva v nadpisu.
Přátelé, už se s tou vaší úžasnou výhrou konečně smiřte! Už nemusíte bojovat proti větrným mlýnům. Nastal čas oslav. Radujte se ze slibů, které v předvolební kampani zněly z úst vašich oblíbenců. Jak už jste zjistili, ale odmítáte si to připustit, víc vám toho ANOšéf, se svými vládními přisluhovači, nenabídne.
Neodkládejte oslavy na dobu, až bude LÍP.
Protože LÍP už bylo.
Vlastík Fürst
Když tlačí bota, vlastně obě
Minulou neděli jsme si s manželkou po ránu zajeli zaplavat do Svratky. Pršelo, a tak jsem ponožky schoval do bot, aby nezmohly.
Vlastík Fürst
Na začátku byl jen pozdrav
„Já tady v domě znám akorát vás“, říkala sousedka, když jsem se jí ptal, co se to odehrálo předchozí večer v našem domě.
Vlastík Fürst
Dědečku, já tě ponesu
Očekával jsem další pondělní odpoledne s vnučkou v Praze, kde bydlí - výlet tramvají, vláčkem a metrem. Nakonec to ale skončilo úplně jinak, protože na tramvaj, vlak a metro nedošlo.
Vlastík Fürst
Vyvěsili jste včera vlajku?
Vláda, senát i parlament řeší v těchto dnech zásadní otázku naší budoucnosti - zákon o vyhlášení Dne vlajky, který v lednu předložil sám Andrej Babiš Veliký.
Vlastík Fürst
Jestli mne zklamete, už nepřijdu
„Jsou ty jahody opravdu sladké?“, ptala se zákaznice prodavačky u stánku s ovocem a zeleninou. „Určitě. Vždyť jsou z Řecka“, tvrdila prodavačka. „Já vám věřím, ale jestli mne zklamete, tak už sem vícekrát nepřijdu.“
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
