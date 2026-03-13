Už máš podanou žádost o domov důchodců?

Naše společnost stárne. Stačí se projít po městě. Tam, kde dříve jezdily maminky s kočárky, dnes „jezdí“ důchodci s chodítky.

Je to už více jak třicet let. Jako pastor jsem radíval těm starším, kteří neměli rodiny, aby si zavčasu vybrali domov důchodců, ve kterém by se jim líbilo strávit závěrečné roky svého života.
Většina z nich si dala poradit. Zajeli se podívat do několika zařízení a pak si podali přihlášku.

Jedna starší členka církve mi ale řekla, že na to má dost času.
O čtvrt roku později si na ní sousedi ztěžovali, že jí často na plynovém sporáku přeteče polévka, uhasí plamen a plyn pak dál uniká, takže hrozí katastrofa...
Nakonec to dopadlo tak, že jí „magistrát“, v jehož bytě bydlela, zajistil místo v domově důchodců, kde bylo na pokoji deset klientů. Navíc bylo toto zařízení sto šedesát kilometrů od místa, kde bydlela.
Po nějaké době jsem ji navštívil. Prosila mne, abych jí zařídil přesun blíž k místu, kde měla své kořeny, ale já jí musel říci, že to už teď nezáleží ani na ní, ani na mně...

V současné době vedu malý klub důchodců. Svým kamarádům a kamarádkách, kteří do něho chodili, jsem radil totéž, co kdysi.
Jedna z nich, která si uvědomovala, že už to doma sama úplně nezvládá, se do toho hned pustila a dnes čeká, až se v zařízení, které si vybrala, uvolní místo.
Druhá říkala, že na to má ještě čas. Jenže doma spadla a ocitla se v nemocnici. Nějakou dobu trvalo, než jí dali do pořádku, ale lékaři usoudili, že už nemůže žít sama. Rodina jí zajistila místo v zařízení pro seniory, jenže je to z Brna hodně daleko a dopravit se tam veřejnou dopravou je pro její kamarády a kamarádky, kteří mají podobný věk jako ona, je téměř nemožné. Tak si s ní alespoň telefonujeme a povzbuzujeme ji, aby si tam našla nové kamarády.

Naše společnost stárne. Stačí se projít po městě. Tam, kde dříve jezdily maminky s kočárky, dnes „jezdí“ důchodci s chodítky.
Stáří není zas tak špatné, jak se o něm povídá. Přesto je dobré na některé věci myslet předem. Jednou z nich je odpověď na otázku: „Už máš podanou žádost o místo v domově pro seniory?“

Autor: Vlastík Fürst | pátek 13.3.2026 8:52 | karma článku: 15,36 | přečteno: 283x

Další články autora

Vlastík Fürst

Ta Fyjalova drahota nás zničí

Pokud jste v posledních dnech doplňovali nádrž ve svém autě, určitě jste tu změnu také zaregistrovali.

9.3.2026 v 8:08 | Karma: 38,01 | Přečteno: 2251x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Dědečku, usměj se

Rodiče prý mají své děti vychovávat, zatímco prarodiče mají vnoučata rozmazlovat. Co si o tom myslíte?

4.3.2026 v 8:31 | Karma: 15,45 | Přečteno: 243x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Dědeček chce jít do kuchyně

Máte občas chuť poslat někoho do patřičných mezí? A když to uděláte, je to formou upřímnou a stále slušnou, nebo už spíše tou neomalenou a vulgární?

25.2.2026 v 8:11 | Karma: 15,48 | Přečteno: 250x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Dědečku, proč? A proč? A proč???

Pamatujete si dobu, kdy jste od svého dítěte nebo vnoučete slyšeli to neustálé: „Proč?“ Není škoda, že my dospělí se už tak často neptáme?

23.2.2026 v 8:09 | Karma: 16,84 | Přečteno: 304x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Dědečku, proč neposloucháš babičku?

Rozhovory se skoro tříletou vnučkou jsou čím dál tím zajímavější. Naposledy jsme řešili, proč v poslední době přibývají situace, kdy neposlechne rodiče.

19.2.2026 v 9:40 | Karma: 31,97 | Přečteno: 1922x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
11. března 2026  7:25

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...
11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
10. března 2026  5:59

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.
8. března 2026

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.
11. března 2026  14:02

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Děčíně čelí zátěžovým zkouškám

ilustrační snímek
13. března 2026  9:38,  aktualizováno  9:38

Lávku pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici podrobují odborníci zátěžovým zkouškám. Stavba za...

SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve formě jde do sprintu. Spolu s ní další tři Češky

Tereza Voborníková na střelbě vestoje při vytrvalostním závodě v Kontiolahti.
13. března 2026  11:12

Sprint žen otevře páteční program Světového poháru v biatlonu v estonském Otepää. Český tým vyšle...

Filmaři vrátí příští týden okolí radnice v Liberci do 30.let minulého století

ilustrační snímek
13. března 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Filmaři vrátí příští týden okolí historické radnice v Liberci do 30. let minulého století. Natáčení...

SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy dnes čeká náročný sprint

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.
13. března 2026  10:56

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná...

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3427
  • Celková karma 26,54
  • Průměrná čtenost 806x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.